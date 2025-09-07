Lösullsinstallatör med C-kort
2025-09-07
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
, Örebro
, Eskilstuna
, Uppsala
, Botkyrka
Om jobbet
Lösullsinstallatör med C-kort - Stockholm Lösull AB
Vill du bli en del av ett växande företag med stark laganda och fokus på kvalitet?
Placeringsort: Södra Stockholm
Stockholm Lösull AB söker nu en lösullsinstallatör med C-kort till vårt team.Publiceringsdatum2025-09-07Om tjänsten
Som lösullsinstallatör kommer du att arbeta med installation av lösullsisolering i väggar, snedtak och bjälklag. Du utgår från vår filial och kör vår lastbil (C-behörighet krävs) till olika byggprojekt, både stora och små. Arbetet sker oftast i lag om två och innefattar både maskinkörning och praktiskt installationsarbete.
Vi söker dig som
Har C-körkort (krav)
Är noggrann, ansvarstagande och gillar att jobba praktiskt
Har god fysik då arbetet är fysiskt krävande
Trivs med att jobba i team och bidra till en positiv arbetsmiljö
Tidigare erfarenhet inom bygg eller isolering är meriterande, men inget krav - vi utbildar rätt person på plats
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett familjärt och växande företag
Intern utbildning och upplärning
Moderna arbetsredskap och maskiner
Möjlighet att växa i rollen och ta mer ansvar över tid
Kollektivavtal och bra anställningsvillkorOm företaget
Stockholm Lösull AB är ett specialiserat företag inom isolering med lösull. Vi arbetar med både småhus och större byggprojekt, och vårt mål är att alltid leverera energieffektiva och hållbara lösningar med högsta kvalitet.Så ansöker du
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan och CV till jobb@stockholmlosull.se
Urval sker löpande så vänta inte med att höra av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
Ansökningar sker endast via mail
E-post: jobb@stockholmlosull.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lösullsinstallatör - Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Lösull AB
(org.nr 556706-1857)
653 39 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Stefan Duda stefan@stockholmlosull.se Jobbnummer
9496008