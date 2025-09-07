Lösullsinstallatör med C-kort

Stockholm Lösull AB / Montörsjobb / Karlstad
2025-09-07


Om jobbet
Lösullsinstallatör med C-kort - Stockholm Lösull AB
Vill du bli en del av ett växande företag med stark laganda och fokus på kvalitet?
Placeringsort: Södra Stockholm
Stockholm Lösull AB söker nu en lösullsinstallatör med C-kort till vårt team.

Publiceringsdatum
2025-09-07

Om tjänsten
Som lösullsinstallatör kommer du att arbeta med installation av lösullsisolering i väggar, snedtak och bjälklag. Du utgår från vår filial och kör vår lastbil (C-behörighet krävs) till olika byggprojekt, både stora och små. Arbetet sker oftast i lag om två och innefattar både maskinkörning och praktiskt installationsarbete.
Vi söker dig som
Har C-körkort (krav)

Är noggrann, ansvarstagande och gillar att jobba praktiskt

Har god fysik då arbetet är fysiskt krävande

Trivs med att jobba i team och bidra till en positiv arbetsmiljö

Tidigare erfarenhet inom bygg eller isolering är meriterande, men inget krav - vi utbildar rätt person på plats

Vi erbjuder
En trygg anställning i ett familjärt och växande företag

Intern utbildning och upplärning

Moderna arbetsredskap och maskiner

Möjlighet att växa i rollen och ta mer ansvar över tid

Kollektivavtal och bra anställningsvillkor

Om företaget
Stockholm Lösull AB är ett specialiserat företag inom isolering med lösull. Vi arbetar med både småhus och större byggprojekt, och vårt mål är att alltid leverera energieffektiva och hållbara lösningar med högsta kvalitet.

Så ansöker du
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan och CV till jobb@stockholmlosull.se Urval sker löpande så vänta inte med att höra av dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
Ansökningar sker endast via mail
E-post: jobb@stockholmlosull.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lösullsinstallatör - Stockholm".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholm Lösull AB (org.nr 556706-1857)
653 39  KARLSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Stefan Duda
stefan@stockholmlosull.se

Jobbnummer
9496008

