Lossningshjälp till distributionslastbil, Åre (deltid)

Vi söker lossningshjälp till distributionslastbil i Åre (deltid)
Är du stark, effektiv och morgonpigg? Trivs du med fysiskt arbete och att jobba utomhus oavsett väder? Då kan det här vara något för dig!
Vi söker en pålitlig och arbetsvillig person som kan arbeta som hjälplossare på en distriutionslastbil i Åre. Du kommer att arbeta tillsammans med en chaufför och hjälpa till att lossa gods på olika stopp runt om i området. Inget körkort för lastbil krävs.
Tjänsten är på deltid, och innefattar tidiga morgnar. Utgångspunkt är Åre. Hos oss får du vardagsmotionen samtidigt som du får arbeta med Åre som bas och fjällen som din arbetsmiljö.
Vi söker dig som är:
Van vid kroppsarbete
Trevlig och serviceinriktad
Snabb, effektiv och har ett gott arbetstempo
Punktlig och pålitligPubliceringsdatum2025-09-26Så ansöker du
Låter det här som något för dig? Skicka en kort presentation av dig själv och dina kontaktuppgifter till Lina.lovstrom@kofnord.se
Tjänsten är under vintersäsongen 2025-2026 med start v.48 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
Ansök till tjänsten via mail
E-post: lina.lovstrom@kofnord.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lossningshjälp Åre". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kyl- och Frysexpressen Nord AB
(org.nr 556454-1737), https://kylofrysexpressen.se/
Trådvägen 15 (visa karta
)
831 52 ÖSTERSUND Arbetsplats
Lugnviksterminalen Jobbnummer
9528151