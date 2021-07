Lösningsarkitekt till Svenska kraftnät - Svenska Kraftnät - Datajobb i Sundbyberg

Svenska Kraftnät / Datajobb / Sundbyberg2021-07-07Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vi söker nu dig som vill vara med på en spännande och ansvarsfull resa gällande de system som säkrar landets energiförsörjning hos en av energibranschens mest attraktiva arbetsgivare.Hos Svenska kraftnät händer det mycket. Det svenska stamnätet förnyas och byggs ut i syfte att kunna möta morgondagens energibehov. I denna roll kommer du att erbjudas en komplex och minst sagt spännande miljö där du ges möjligheten att vara med i projekt som är avgörande för vår verksamhet.2021-07-07Vi söker nu en lösningsarkitekt till ett av våra stora utvecklingsprojekt inom balansmarknaden, där vi utvecklar systemstöd för en europeisk elmarknad. Systemstödet ska bland annat följa de lagkrav som gäller på europanivå för elmarknaden framåt. Utvecklingen av balanssystemet bedrivs tillsammans med motsvarigheten till Svenska kraftnät i Norge.Som lösningsarkitekt ingår du i ett team bestående av IT-arkitekter i såväl Norge som Sverige. I ditt arbete stöttar du teamet i vidareutveckling av det befintliga systemet i förvaltning och deltar i utvecklingen av nya lösningar på den nordiska och europeiska balansmarknaden.Du ser till att lösningarna anpassas till Svenska kraftnäts övriga IT-landskap.Exempel på arbetsuppgifter:Analyserar behov (funktionella, icke funktionella) och strategiska perspektiv och målUtvärderar och rekommenderar arbetssätt och processer i kombination med produktvalMedverkar i informationsklassning, systemklassning samt risk- och sårbarhetsanalyserTar fram arkitekturbeskrivningar och redovisar i IT-arkitektforumMedverkar i diskussioner och planering för de behov som finns med våra utvecklings- och förvaltningsteam.Vi söker dig som har:Akademisk utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhetMinst fem års arbetslivserfarenhet av att jobba som IT-arkitekt, i enlighet med etablerade arkitekturmetoder, verktyg och processerArbetslivserfarenhet av att definiera IT lösningar baserat på strategi, affärsprocesser och verksamhetskravArbetslivserfarenhet av integrationer, Java, Linux och XMLArbetslivserfarenhet av Oracle Databas, OpenShiftMycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.Därutöver är det meriterande om du har erfarenhet från:Elbranschen och från integrationstunga och driftkritiska verksamhetssystem.Ett eller flera områden: RH Fuse, Kafka, MS Azure, OP5, Grafana, SCOMAgile DevOps.Har du en certifiering inom IT-arkitektur är det också meriterande.Dina personliga egenskaperVarje enskild medarbetare är oerhört viktig för att vi skall lyckas med vårt uppdrag och av den anledningen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper när vi rekryterar. För att lyckas i rollen behöver du ha god samarbetsförmåga och även vara tydlig i din kommunikation, eftersom du i din roll har många kontaktytor såväl internt som externt. Du behöver även ha en god förmåga att arbeta självständigt. Arbetsbelastningen kan ibland skifta beroende på fas i projekten och vi ser att du är flexibel och anpassningsbar beroende på fas i projekten. Du är analytisk lagd och noggrann i ditt arbete.Vill du veta mer?Kontakta gärna Svenska kraftnäts samarbetspartner för denna roll, Maria Grevillius på Boxhill Recruitment, tel. nr. 072-727 62 94 alternativt maria.grevillius@bhill.se . Fackliga representanter är Erik Böhlmark, SACO, tel. 010-475 86 14 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se Under semestertider nås vi lättast på mail, och svarstiden kan vara något längre än vanligt.Välkommen med din ansökanVälkommen med din ansökan senast den 22 augusti. Vi behandlar ansökningar löpande från augusti, så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.Vårt erbjudande till digPå Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Enligt Nyckeltalsinstitutets mätning Arbetsgivarindex är Svenska kraftnät en av elbranschens bästa arbetsgivare och arbetar utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer.Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision "Säker elförsörjning för en hållbar samhällsutveckling". Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratfast månadslönSista dag att ansöka är 2021-08-22Svenska Kraftnät5850764