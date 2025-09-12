Lösningsarkitekt till Softhouse i Luleå
Softhouse Nordic AB / Datajobb / Luleå Visa alla datajobb i Luleå
2025-09-12
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Softhouse Nordic AB i Luleå
, Uppsala
, Stockholm
, Jönköping
, Växjö
eller i hela Sverige
På Softhouse befinner vi oss i en viktig fas på vår tillväxtresa och nu är vi på jakt efter en lösningsarkitekt som vill ansluta till vårt kontor i Luleå. Genom vår kompetens bidrar vi till ett hållbart digitaliserat Sverige - tillsammans kodar vi framtiden. Om Softhouse Inom Softhouse är vi 300+ medarbetare fördelade på våra 10 kontor och tillsammans levererar vi tjänster och mjukvara i världsklass. I Luleå är vi idag drygt 20 personer och du hittar oss i centrala lokaler på Kyrkogatan med fin utsikt över Södra Hamn. Här möts du av trevliga kollegor som arbetar som enskilda specialister eller i sammansvetsade team för att erbjuda våra kunder bästa möjliga IT-kompetens.
Passar du i rollen? Vi söker dig som har flera års erfarenhet av en liknande roll - där du drivit och väglett tekniska och arkitekturella val, samt designat system i enlighet med kundens behov. Du är kommunikativ, lyhörd och driven med en förståelse för affärs- och kundnytta. Utöver det ser vi också att du:
Har flera års erfarenhet av utveckling och en vilja att delvis arbeta hands-on med utveckling.
Är analytisk med en god problemlösningsförmåga och en fallenhet att agera brygga mellan teknik och affärsbehov.
Är en förtroendeingivande och kommunikativ relationsskapare som har en lyhördhet för kunders behov.
Har en bred teknisk förståelse, och behärska ett brett spektrum av tekniker och kunskapsområden. Exempelvis molnplattformar, containerisering, IaC, Integrationstekniker, DevOps etc.
Vad du får hos oss Här får du möjlighet att bli del av ett framåtsträvande bolag där du och din work-life-balance är i fokus. Utöver vårt generösa förmånspaket får du också:
Möjlighet att påverka och bidra till företagets framgång, i en inspirerande arbetsmiljö med engagerade kollegor.
En mix av spännande och utmanande uppdrag med allt från nyutveckling till förvaltning och vidareutveckling.
Individuellt anpassad kompetensutveckling och aktiv kunskapsdelning med andra duktiga Softhouse-kollegor. Stämningen är öppen och prestigelös där vi delar med oss av kunskap och erfarenheter.
Ett team som gillar att göra saker tillsammans för att förhöja vardagen.
Ett värderingsstyrt bolag där vi alla känner igen oss i våra värdeord: Team, Enkelhet, Mod och Passion.
Låter det intressant? Då ser vi fram emot att ta del av din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Softhouse Nordic AB
(org.nr 556535-5681), http://www.softhouse.se Arbetsplats
Softhouse Kontakt
David Granström david.granstrom@softhouse.se Jobbnummer
9506120