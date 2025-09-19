Lösningsarkitekt till ledande mjukvarubolag
2025-09-19
Vill du vara Arkitekten bakom lösningar som driver logistikens framtid och säkrar samhällskritiska flöden?
Arbetsuppgifter
I rollen som Lösningsarkitekt är du en viktig del i utvecklandet av våra WMS Enterprise-lösningar. Systemen används av samhällskritiska verksamheter, områden där stabilitet och effektivitet är avgörande. Du är en central del av projekten; från behovsanalys, till design, dokumentation och implementation. Genom ett nära samarbete med våra kunder och externa parter är du den som överblickar helheten och designar lösningar som gör verklig skillnad. Vi vill att du ska trivas i din tjänst hos oss. Du som anställd är alltid i fokus och vi arbetar med utformade metoder för personlig utveckling. Att ha kul på jobbet är också något som vi värderar högt. Vi träffas lokalt och digitalt flera gånger per år för att bygga gemenskap och utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra.
Vi söker dig som Har relevant högskole- eller civilingenjörsutbildning
Har erfarenhet som lösningsarkitekt
Intresserad?
Välkommen med din ansökan senast 17 oktober
Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd hos vår kund. Ersättning
