Lösningsarkitekt till Kammarkollegiet - Arvsenheten
Professional Galaxy AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-04-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Södertälje
eller i hela Sverige
Bygg framtidens teknik med Professional Galaxy AB
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker en erfaren lösningsarkitekt för ett konsultuppdrag inom digitalisering och utveckling av komplexa informations- och dokumentflöden inom offentlig verksamhet.
Uppdraget syftar till att analysera nuläge, definiera målbild och ta fram en genomförbar lösningsarkitektur för en verksamhet där processer idag är delvis manuella och systemfragmenterade.
Rollen innebär nära samarbete med verksamhet och intressenter samt samordning av pågående digitaliseringsinitiativ i en större systemmiljö.
Om uppdraget Uppdraget innebär att: * Kartlägga nuläge för processer och informationsflöden * Identifiera informationsägarskap och behov av informationsklassning * Analysera affärshändelser och datakopplingar * Utvärdera befintligt systemstöd och föreslå framtida lösning * Identifiera möjligheter till digitalisering av manuella moment och dokumentflöden * Samordna och analysera utvecklingsinitiativ i komplexa miljöer * Föreslå integrationslösningar för ökad digitalisering * Ta fram målbild, gap-analys och lösningsförslag * Föreslå införandeplan och bedöma digitaliseringsgrad * Identifiera möjlig tillämpning av AI, exempelvis för dokument- och datatolkning
Lösningen ska tas fram enligt etablerade arkitekturprinciper och följa gällande krav inom IT, säkerhet och integration.
Uppdragsinformation * Plats: Stockholm (på plats) * Start: 2026-05-18 * Slut: 2026-09-30 * Omfattning: 100% (ca 320 timmar) * Option: Möjlighet till förlängning
SKA-krav * Minst 5 års erfarenhet som lösningsarkitekt eller IT-arkitekt * Erfarenhet av att kartlägga och analysera verksamhetsprocesser * Erfarenhet av att dokumentera arkitektur och beslut (Word, Visio, PowerPoint) * Erfarenhet av fakturerings- och dokumentflöden samt digitala standarder * Erfarenhet av AI-tillämpningar i tekniska lösningar är meriterande * Kännedom om gemensamma digitala tjänster och infrastruktur inom offentlig sektor är meriterande * Förståelse för ärendehantering och diarieföring * Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
BÖR-krav (meriterande) * Erfarenhet av integrationsdesign (REST, SOAP, JSON, XML, asynkrona flöden) * Erfarenhet av komplexa integrationsmiljöer med både äldre och moderna system * Kunskap om säkerhet och identitet (OAuth2, OpenID Connect) * Erfarenhet av loggning, monitorering och spårbarhet i distribuerade system * Erfarenhet av AI-lösningar i arkitekturarbete och systemdesign * Erfarenhet av att integrera AI i verksamhetskritiska processer
Skriftlig beskrivning (obligatorisk del) Konsulten ska bifoga en kort skriftlig beskrivning (max 1 A4) som beskriver hur uppdraget angrips i en miljö med pågående systemförändringar.
Beskrivningen ska omfatta: * Hantering av integrationer och dataflöden mellan nya och befintliga system * Hur integrationsplattformar används i målarkitekturen * Strategi för successiv migrering mellan gammalt och nytt * Hantering av datakvalitet och dokumentflöden * Helhetssyn på integrationsarkitektur som en del av en större transformation
Ansökan Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat?
Tveka inte att ansöka redan idag - urval och intervjuer sker löpande. Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen och dina svar ligger till grund för urvalet. Att besvara frågorna är en förutsättning för att ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att alla krav och meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7629811-1964095". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9872902