Lösningsarkitekt till Combitech i Stockholm - Combitech AB - Datajobb i Stockholm

Combitech AB / Datajobb / Stockholm2021-06-28Är du en lösningsfokuserad person som vill vara med och bidra till Combitechs framgångar? I rollen som arkitekt hos oss får du chansen att göra just det, och samtidigt ha ett väldigt utvecklande och givande jobb.Din roll som lösningsarkitektSom lösningsarkitekt har du kontinuerligt kontakt med intressenter för att få insikt i kravbilden och verksamheten. Du föreslår lösningar som täcker befintliga behov och skapar nya affärsförmågor. Du säkerställer att lösningar följer fastlagda riktlinjer och principer, samt upprättar dokumentation som berör lösningsarkitektur. Du tar, i designbeslut, hänsyn till företagets övergripande infrastrukturella och arkitekturella utveckling. Jobbet kan omfatta strategiska teknikval, framställning av roadmaps, stöd till utvecklarna och kontakt med leverantörer.Mer specifikt innebär det att du kommer att ta fram lösningar på olika IT-relaterade problem och ta fram grundläggande struktur för system och integrationer utifrån ett långsiktigt perspektiv. Rollen bjuder på utvecklande och variationsrika arbetsdagar där du har mycket kontakt med såväl kollegor som kunder och externa aktörer.Vad kan du tillföra?Du som söker tjänsten ska ha erfarenhet av att jobba som lösningsarkitekt i minst 5 år. Vi ser gärna att du har en relevant utbildning i grunden med det är inget krav. Om du har erfarenhet av utveckling, certifiering inom arkitektur, arbete inom molnbaserade lösningar (Azure GCP AWS) ser vi det som meriterande.Vi söker framförallt dig med strategier för hur du ska lösa eventuella problem som uppstår på vägen till målet. Du är professionell i din yrkesroll och har hög kompetens inom området.Rollen som arkitekt kräver att du tycker om att interagera med andra människor, samtidigt är du bekväm med att peka ut riktningen med hela handen; förmågan att leda andra är viktig. En annan viktig egenskap är att du bör ha förmågan att byta abstraktionsnivå mellan teknik och organisation; du bör ha ett holistiskt och tvärfunktionellt angreppssätt i ditt arbete.Låter det intressant? Hör av dig till oss eller skicka in din ansökan på direkten. Urval sker efter sista ansökningsdag på grund av semester. Välkommen till Combitech!KOM OCH GÖR SKILLNADHos Combitech erbjuder vi, utöver spännande och utvecklande kunduppdrag, anställningstrygghet och förmånspaket, samtidigt som du får chans att växa i en företagskultur som uppmuntrar både personlig och professionell utveckling samt balans i livet.Combitech GROW, vårt forskningsbaserade kompetensutvecklingsprogram, ingår som en naturlig del i din anställning. Att vi dessutom är ett stabilt växande och oberoende teknikkonsultbolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB bidrar såklart också till dina utvecklingsmöjligheter.Hos oss är du med och utvecklar teknikområdet för att möta kraven från framtidens digitala samhälle. Vi har exempelvis många spännande projekt inom digitalisering, autonomi, artificiell intelligens, cyber security och 5G-utveckling. Våra konsulter utvecklar också bland annat flygande hjärtstartare som räddar liv, system som ökar säkerheten på flygplatser och nya stridsflygplanet Gripen E som gör samhällen trygga.Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor på vår webb!Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2021-06-28Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-08-09Combitech AB5834786