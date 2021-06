Lösningsarkitekt / Systemtekniker Sccm/intune - Helsingborgs kommun - Datajobb i Helsingborg

Prenumerera på nya jobb hos Helsingborgs kommun

Helsingborgs kommun / Datajobb / Helsingborg2021-06-30Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För Helsingborg är staden för dig som vill något.Stadsledningsförvaltningen har cirka 400 medarbetare och leds av vår biträdande stadsdirektör. För att kunna utföra vårt uppdrag är vi organiserade i sju avdelningar. Vår förvaltning har ett viktigt och spännande uppdrag där vi finns till för andra - för kollegor, andra förvaltningar, helsingborgaren och företagen, för att nämna några. Stadsledningsförvaltningen ska:leda, utveckla och samordna kommunens verksamhet inom övergripande och gemensamma områden.erbjuda tjänster och produkter som efterfrågas av kommunstyrelsen, förvaltningar och bolag, inklusive gemensamma funktioner som riktar sig direkt till helsingborgarna.i samverkan med externa parter skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Helsingborg. Om arbetsplatsenHelsingborg har bestämt sig för att bli en av Europas mest innovativa städer och satsar 250 miljoner kronor på välfärdsinnovation fram till den internationella stadsmässan H22 City Expo om drygt ett år. Vi ska ligga steget före i att utveckla digitaliseringsmöjligheter och på så vis underlätta för staden att snabbare komma ut med innovation och nya digitala tjänster.På enheten Den digitala arbetsplatsen, säkerställer vi att Helsingborgs stads medarbetare har tillgång till en stabil och kostnadseffektiv digital arbetsplats. En arbetsplats som omfattar både hårdvara och mjukvara och kringliggande tjänster som IT-Support och systemstöd. Du kommer tillhöra teamet Systemstöd där vi bl a jobbar med fast och mobil telefoni, nätverk, klientplattform, utskriftstjänster och Exchange.UppdragsbeskrivningVi söker dig som har relevant utbildning och har flera års erfarenhet av arbete med större, komplexa Microsoft miljöer. I rollen kommer du att ha ansvar för klientplattformen, där vi förvaltar och utvecklar stadens IT-arbetsplatser. Du har god erfarenhet inom Workplace och Client management och har dessutom deltagit i och drivit olika typer av förbättringsprojekt med goda resultat. Du förväntas också vara väl insatt i framtida teknologier och tjänster samt ha en förmåga att avgöra hur dessa kan stödja och bidra till stadens fortsatta digitaliseringsresa.Du arbetar nära andra Systemtekniker och Produktägare och är med och tar fram moderna och hållbara tekniska lösningar.I rollen som Systemtekniker inom klientplattformen, kommer du att vara involverad och bidra till stadens satsning inom Cybersäkerhet som bland annat innebär ett införande av IT SOC, SIEM och XDR.2021-06-30För att lyckas i rollen har du en naturlig känsla för service och du trivs med att arbeta kvalitativt och långsiktigt. Som person är du prestigelös, lyhörd och utrustad med ett stort driv. Du gillar att arbeta både individuellt och i ett team, där du kan hjälpa och stödja kollegor med teknisk expertrådgivning. För att passa in i rollen ser vi även att du har en analytisk förmåga och gillar struktur och problemlösning. Du har inga problem med att sätta dig in i och även utveckla nya rutiner, processer och produkter. Du talar och skriver svenska väl och ser vikten av teknisk dokumentation.I din roll kommer du vara inblandad i viktiga diskussioner hur stadens lösningar på bästa sätt kan moderniseras, förbättras och effektiviseras utifrån strategi, verksamhet och infrastruktur.Dina personliga egenskaper är avgörande för att lyckas i rollen och trivas hos oss. Som specialist inom klientmanagering ser vi att du är en person som tar ansvar för dina uppgifter, strukturerar ditt arbete självständigt och driver vidare dina processer. Med hjälp av din analytiska förmåga kan du med lätthet ta dig an komplexa frågor, lösa komplicerade problem och bryta ned dessa i sina beståndsdelar. Du ser sammanhang och kan med enkelhet prioritera de mest väsentliga. Hos oss erbjuds du en utvecklande roll där varje dag erbjuder nya utmaningar att lösa tillsammans med dina kollegor. Du är social, förtroendeingivande och har lätt för att skapa och vårda relationer med såväl dina kollegor som andra verksamheter.För att lyckas i tjänsten som specialist inom Client management bör du ha följande egenskaper och kompetenser:Dina egenskaperHar lätt för att lära nya saker och drivs av att utveckla och förbättra lösningarFörmåga och vilja att lära ut till andraTeamspelareKunna strukturera och prioritera ditt arbeteDuktig på att dokumenteraMycket god svenska i både tal och skrift är ett kravTeknisk kompetensSpecialist inom Microsoft Client management (SCCM, Intune m.fl.) med fokus på OS Deployment, applikationsdistribution och patchhanteringLivscykelhantering Windows inklusive uppgraderingActive Directory och GPO hanteringKlientsäkerhetPowerShellÖvrig informationSista dag att ansöka är 2021-08-31. Urval och intervjuer kommer att ske löpande.Anställningsform: TillsvidareOmfattning: HeltidTillträdesdatum: Tillträde efter överenskommelseAntal tjänster: 1För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.Fackliga företrädareDå vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-31Helsingborgs kommun5838574