Lösningsarkitekt som leder nästa generations digitala lösningar
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Södertälje
, Nykvarn
, Västerås
, Oxelösund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-20Om företaget
Avaron AB är ett svenskt konsultbolag inom IT och tech. Vi hjälper våra kunder att skapa hållbara, skalbara och affärsnära lösningar. Den här rollen är ett konsultuppdrag hos en av våra kunder där du kliver in som senior lösningsarkitekt i deras pågående digitaliseringsresa.Dina arbetsuppgifter
Driva analys- och arkitekturfrågor på både strategisk och operativ nivå.
Säkerställa lösningsarkitektur från idé till genomförande i prioriterade initiativ.
Leda och facilitera workshops, möten och dialoger med verksamhet, utvecklingsteam och andra arkitekter.
Ta fram beslutsunderlag och förslag för nästa generation av digitala lösningar.
Samarbeta nära affärs- och IT-utveckling och bidra till ett inkluderande arbetssätt.
Agera självständigt med starkt självledarskap och ta huvudansvar när så krävs.
Kvalifikationer (Ska-krav)
Dokumenterad erfarenhet av systemutveckling samt roller som lösningsarkitekt och/eller verksamhetsarkitekt med god förståelse för IT-utveckling.
Mycket god förmåga i modellering på konceptuell, logisk och konkret nivå.
Förståelse för och praktisk erfarenhet av domändriven design (DDD).
Visad förmåga att aktivt driva arkitektur- och analysarbete framåt.
Van vid agila arbetssätt.
Mycket god förmåga att beskriva och förklara teknik och sammanhang för olika målgrupper.
Förmåga att arbeta både i team och självständigt.
Driv, engagemang, gott självledarskap och hög grad av självständighet.
Helhetsperspektiv och tydligt systemtänkande.
Senior nivå motsvarande nivå 4 (typiskt 9-12+ års relevant erfarenhet och erfarenhet av att leda större grupper).
Meriterande (Bra att ha)
God erfarenhet av Microsoftplattformen.
Erfarenhet från energisektorn, försäkring, finans eller annan regelstyrd verksamhet med stora datamängder.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Mejla CV till jobb@avaron.se
. Märk mejlet med "Lösningsarkitekt som leder nästa generations digitala lösningar (13067)". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: jobb@avaron.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13067". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279) Jobbnummer
9518703