Lösningsarkitekt ServiceNow - konsultuppdrag
Barona Professionals AB / Datajobb / Sollentuna Visa alla datajobb i Sollentuna
2025-09-16
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Barona Professionals AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Täby
eller i hela Sverige
Lösningsarkitekt ServiceNow (nivå 5) - Konsultuppdrag inom offentlig sektor
Omfattning: 100 %
Plats: Stockholm (Lindhagensgatan 98), hybrid med upp till 50 % distansarbete
Start: Snarast efter avtalssignering
Slutdatum: 2025-12-31 (möjlighet till förlängning upp till 6 månader)
Sista svarsdag: 2025-09-21
Om uppdraget
Fujitsu söker nu, via Barona, en erfaren ServiceNow-lösningsarkitekt (nivå 5) som ska arbeta för en organisation inom den offentliga sektorn på ett kortare konsultuppdrag, med viss chans till förlängning. I rollen kommer du att ta en ledande position inom gruppen som ansvarar för ServiceNow och fungera som en viktig länk mellan teknik och verksamhet. Du kommer dels att föreslå lösningar och stötta mer juniora medarbetare i deras arbete, dels att förklara tekniska samband på ett begripligt sätt för icke-tekniska intressenter. En viktig del av uppdraget är också att ge råd kring den framtida strategin för ServiceNow-plattformen och därigenom bidra till verksamhetens långsiktiga utveckling. Arbetets innehåll kan komma att justeras över tid, beroende på organisationens behov och prioriteringar.
Organisationen ansvarar för att utveckla och modernisera de interna stödfunktionerna. Syftet är att minska den administrativa bördan och därigenom frigöra resurser så att kärnverksamheten kan fokusera fullt ut på sina uppdrag och mål.Publiceringsdatum2025-09-16Kravprofil för detta jobb
För att vara aktuell för rollen krävs:
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av arbete med ServiceNow.
Certifikat:
System Administrator
Implementation Specialist - ITSM
Implementation Specialist - HRSD
Implementation Specialist - ITOM
ITIL 4
Om dig
Vi söker en konsult som, utöver relevant kompetens, har starka personliga egenskaper och kan bidra positivt i alla delar av uppdraget. Du trivs med att samarbeta i team och skapar ett konstruktivt arbetsklimat där du tar den roll som bäst stödjer gruppens och uppdragets mål. Du har ett strategiskt sinne och förmågan att identifiera och analysera behov som kanske inte är uttalade, och omsätter dessa insikter till praktiska lösningar som bidrar till långsiktiga resultat. Vidare är du nyfiken och motiverad att kontinuerligt utveckla dina kunskaper och färdigheter, och du tillämpar nya insikter för att stärka både ditt eget arbete och verksamheten som helhet. Du är också mottaglig för återkoppling, reflekterar över dina prestationer och använder erfarenheter som grund för förbättring och personlig utveckling. Slutligen tar du ansvar för ditt arbete, behåller drivkraft och motivation och arbetar självständigt för att säkerställa att uppdragets mål uppnås.
Processen
Som bevis på att ovanstående krav uppfylls ska du lämna CV, där kraven som efterfrågas presenteras tydligt samt ett referensuppdrag med beskrivning. Referensuppdraget ska motsvara det efterfrågade uppdraget, ha pågått minst sex månader och ha genomförts inom de senaste tre åren. Vänligen ange start- och slutdatum, eller om uppdraget fortfarande pågår.
Intervjuer hålls löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan nu! OBS! Pga GDPR kan vi ej ta emot ansökningar som inkommer via e-post.
Om Barona
Barona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund men levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Ända sedan starten i Finland 1999, bygger vår framgång på att hela vår organisation är kundorienterad och utmanar traditionellt tänkande när det gäller tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering kan vi ständigt ligga i framkant när det gäller modern rekrytering.
Varmt välkommen med din ansökan!
INDITECH Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Professionals AB
(org.nr 556998-2167), https://www.fujitsu.com/se/ Arbetsplats
Fujitsu Sweden AB Kontakt
Agnes Hildén agnes.hilden@barona.se Jobbnummer
9510682