Lösningsarkitekt på IT-avdelningen
Sveriges Domstolar, IT-avdelningen / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-07-02
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Som medarbetare på Domstolsverket bidrar du till ett samhällsviktigt uppdrag att utveckla och stödja hela Sveriges Domstolar som består av ett 80-tal domstolar, myndigheter och nämnder med cirka 7 600 medarbetare. På Domstolsverket arbetar omkring 400 medarbetare där huvudkontoret finns centralt i Jönköping, med lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.
Hos oss erbjuds du en trygg anställning i en stabil organisation, där tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap är en självklar del av vardagen. Vi strävar efter att vara en jämställd arbetsplats där människor trivs och känner sig sedda. Här får du meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter i en modern och trivsam miljö, och möjligheten att göra skillnad, varje dag.
1 plats(er).
Vill du vara med och skapa digitala lösningar som stärker rättssäkerheten i Sverige?
Som lösningsarkitekt hos oss får du en ledande roll i att forma framtidens IT‐landskap för domstolarna. Du arbetar nära verksamheten, driver arkitekturfrågor och bidrar till utvecklingen av nästa generations systemstöd till domstolarnas kärnverksamhet inom mål- och ärendehantering – en modernisering där stabilitet och ny teknik som AI går hand i hand.
Vad innebär arbetet?
Som lösningsarkitekt ansvarar du för att omsätta verksamhetens behov till hållbara och långsiktiga tekniska lösningar. Du arbetar både strategiskt och operativt, från övergripande arkitektur till konkreta lösningsdesigner tillsammans med utvecklingsteamen.
Du kommer att arbeta med stöd till domstolarnas kärnverksamhet inom mål- och ärendehantering och vara en viktig länk mellan verksamhet, arkitektur och utvecklingsteam. Vi befinner oss i en successiv modernisering där vi framtidssäkrar våra lösningar och skapar förutsättningar för fortsatt utveckling av Sveriges Domstolars systemstöd.
Du arbetar tillsammans med utvecklingsteam, produktägare, teamledare och andra arkitekter och bidrar till att skapa en gemensam riktning. Du leder ett erfaret arkitektteam och får stort inflytande över tekniska vägval och arbetssätt.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att:
ta fram lösningsarkitektur för nya och vidareutvecklade system
säkerställa att lösningar följer målarkitektur, arkitekturprinciper och tekniska riktlinjer
fungera som tekniskt bollplank för utvecklare, teamledare och andra arkitekter
beskriva och dokumentera arkitektur, beroenden, dataflöden och alternativa vägval på ett begripligt sätt
delta i arkitekturforum och i samarbeten inom Domstolsverket och med andra myndigheter
bidra till införandet av nya tekniker och arbetssätt, exempelvis AI och containerbaserade plattformar
Den tekniska miljön
Vi utvecklar huvudsakligen egenutvecklade lösningar i egna datacenter. Miljön präglas av verksamhetskritiska system, integrationer, automatiserade leveranser och en pågående modernisering mot mer containerbaserade arbetssätt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har IT-utbildning på högskolenivå eller motsvarande kunskaper, och flerårig dokumenterad arbetslivserfarenhet av lösningsarkitektur eller IT‐arkitektur i komplexa systemmiljöer. Du kan omsätta verksamhetsbehov till hållbara tekniska lösningar.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
har erfarenhet av dokumentation och modellering av arkitektur
är van att arbeta nära utvecklingsteam och verksamhetsrepresentanter
har god kunskap om integrationsarkitektur och API‐design
är kommunikativ och kan förklara kan förklara vägval och konsekvenser för olika målgrupper
tar ansvar, ser helhet och bidrar till ett lärande och samarbetsinriktat klimat
Det är meriterande om du har erfarenhet av modernisering av äldre system, integrationsmönster eller verksamhetskritiska system. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Hos Domstolsverket får du arbeta med IT i ett sammanhang där din kompetens tas på allvar och där det finns förutsättningar att utvecklas, både i din nuvarande roll och vidare över tid. IT‐avdelningen är en central del av vår digitala utveckling och här arbetar du med lösningar som är långsiktiga, samhällsviktiga och tekniskt krävande. Du får möjlighet att fördjupa dig inom ditt specialistområde, bredda din kompetens eller ta nästa steg i din yrkesroll, i takt med verksamhetens behov och dina egna ambitioner.
Vi erbjuder en trygg anställning i en stabil organisation med hög etisk standard. Vår arbetsmiljö präglas av tillit och professionellt ansvar – hos oss får du förtroende att påverka lösningar, bidra i tekniska vägval och använda ditt omdöme som IT‐specialist.
Vilka är vi?
Domstolsverkets IT‐avdelning består av närmare 120 medarbetare och är en nyckelaktör i digitaliseringen av alla delar inom Sveriges Domstolar. Vi utvecklar, förvaltar och stöttar IT‐lösningar för cirka 7 600 användare, ett uppdrag som ställer höga krav på kvalitet, säkerhet och stabilitet. För oss handlar digitalisering inte bara om teknik, utan om att skapa hållbara lösningar som fungerar över tid och som bidrar till rättssäkerhet, demokrati och förtroende i samhället.
Besök oss gärna på IT-jobb på Domstolsverket - Domstolsverket och läs mer om hur det är att jobba hos oss.Publiceringsdatum2026-07-02Övrig information
Placeringsort Jönköping. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbete på distans kan överenskommas upp till två dagar per vecka och bestäms med närmaste chef.
För att bli aktuell för anställningen krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.
Några av våra befattningar kräver säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas. Detta innebär att säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) i förekommande fall kommer att genomföras. Om det är aktuellt för den anställning du sökt så kommer du att få mer information kring det i ett senare skede. Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Hos oss tillämpar vi individuell och differentierad lönesättning. Vill du veta mer om hur vi arbetar med lön och se aktuella löneintervall för olika befattningar, kan du läsa mer på vår externa webbplats: Jobba hos oss – förmåner och villkor – lön.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "DOV 2026/857". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
551 81 JÖNKÖPING Arbetsplats
Sveriges Domstolar, IT-avdelningen Kontakt
Enhetschef
Anna Widing Torstensson 036-155594 Jobbnummer
9989909