Lösningsarkitekt IT
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Vill du vara med på resan mot ett än mer elektrifierat Sverige? Då kan det här vara tjänsten för dig.Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Svenska kraftnät befinner sig i en utvecklingsintensiv fas och som Lösningsarkitekt IT har du en nyckelroll i att brygga verksamhetens krav och behov med IT och därigenom bidra till verksamhetsnyttig digitalisering. Din förmåga att översätta verksamhetens behov till hållbara tekniska lösningar, samt förankra dem hos både tekniska och icke tekniska intressenter, är central i rollen.
I rollen arbetar du med både IT förvaltning och projektverksamhet, i nära samarbete med kollegor som förvaltar och vidareutvecklar våra IT system. Ditt fokus ligger på verksamhetsområden såsom ekonomi, HR, inköp, kommunikation och fastighet med tillhörande systemstöd, där merparten är standardsystem.
Tjänsten innebär bland annat att:
Leda och driva framtagandet av tekniska lösningar utifrån såväl ett verksamhets- som ett tekniskt perspektiv.
Leda tekniska workshops och kravinsamlingsmöten.
Översätta verksamhetsbehov till tekniska krav och design.
Skapa och kommunicera lösningar genom tydlig arkitekturdokumentation.
Visualisera och kommunicera komplexa tekniska lösningar anpassade för olika målgrupper.
Säkerställa att lösningar följer beslutade arkitekturprinciper.
Medverka i informationsklassning, systemklassning samt risk- och sårbarhetsanalyser.
Identifiera säkerhetsrisker och definiera skyddsåtgärder.
Arbeta enligt agila arbetssätt och etablerade verktyg.
Som Lösningsarkitekt IT tillhör du enheten IT HR och Finans som arbetar med IT-stöd till Svenska kraftnäts interna verksamhet. I ditt dagliga arbete har du ett nära samarbete med andra lösningsarkitekter, domänarkitekter, IT specialister, leverantörer likväl som specialister och ledare på verksamhetssidan.
Du får möjligheten att utvecklas inom din roll men även utveckla våra arbetssätt för att effektivisera och automatisera arbetet. Du får goda möjligheter att delta i olika interna verksamhetsutvecklingsinitiativ samt genom kurser och utbildningar stärka din egen kompetensutveckling.
Du får möjlighet att bidra i en:
Samhällsviktig arbetsmiljö med stora behov och krav.
Bidra till verksamhetsutveckling.
Expansiv organisation.
Om dig
Vi söker dig som har förmågan att översätta tekniska lösningar till ett tydligt och relevant verksamhetsspråk. Du är målmedveten och trygg i din roll, arbetar strukturerat och lösningsorienterat samt sätter tydliga mål och tar ansvar för att nå resultat. Du har förmågan att hantera och lösa komplexa problem utan att tappa det långsiktiga perspektivet, och du planerar och organiserar ditt arbete väl. Som person är du stabil och pålitlig, håller deadlines och slutför det du påbörjar.
Skallkrav
Du har en utbildning från högskola eller universitet inom IT, datateknik, systemvetenskap eller liknande, alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer likvärdig. Utöver det har du:
Flerårig aktuell erfarenhet som lösningsarkitekt alternativt flerårig erfarenhet av lösningsdesign för både applikationer och tillhörande IT infrastruktur.
Erfarenhet av design av integrationslösningar och gränssnittsarkitektur.
Förståelse för identitetshantering.
Erfarenhet av att arbeta med kravhantering och att skapa spårbarhet mellan krav och design.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete i säkerhetsskyddad verksamhet.
Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet.
Erfarenhet av att ha aktivt bidragit i IT-upphandling, inom offentlig sektor.
Kunskap om arkitekturramverk och metodik.
Erfarenhet av applikationer inom områden såsom ekonomi, HR och fastighet.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid.
Sista ansökningsdag är den 21 Augusti 2026. Vi använder urvalsfrågor i stället för personligt brev.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Förmåner | Svenska kraftnät
I denna rekrytering samarbetar vi med Ada Digital. Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Miguel Olivares, mailto:miguel.olivares@adadigital.se
. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare hos Svenska kraftnät Maria Sahlen, 010-489 20 27 (mailto:annamaria.hedman@svk.se
).
Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010-475 87 72 och Erica Midfjäll, ST, 010-475 87 31. Du når oss också via e-post: mailto:fornamn.efternamn@svk.se
.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 31 STOCKHOLM Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
10011970