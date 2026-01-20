Lösningsarkitekt för utvecklingsplattform
2026-01-20
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren lösningsarkitekt som vill ta ett helhetsansvar för underhåll och vidareutveckling av en etablerad utvecklingsplattform i en myndighetsmiljö. Plattformen stödjer flera leveransteam och omfattar bland annat bygg- och leveranspipeline, verktygskedja samt tekniska och säkerhetsmässiga krav. Du arbetar både strategiskt och hands-on: från att föreslå och designa förbättringar till att implementera dem. Miljön omfattar både en befintlig plattform baserad på JBoss samt en ny containerbaserad plattform.
Uppdraget är säkerhetsklassat.
ArbetsuppgifterDesigna och implementera vidareutveckling av utvecklingsplattformen inklusive bygg- och leveranspipeline.
Arbeta med automation och verktyg såsom Ansible, Argo och shellscript.
Konfigurera, integrera och förvalta plattformens produkter, exempelvis Jenkins, Nexus, SonarQube, Mattermost och BitBucket.
Ge användarstöd till leveransteam och säkerställa ett effektivt arbetssätt i plattformen.
Fånga upp behov från användare och omsätta dem till förbättringar och plattformsfunktioner.
Omvärldsbevaka och proaktivt föreslå förbättringar inom plattform, CI/CD och säkerhet.
KravFlerårig erfarenhet av lösningsarkitektur för interna utvecklarplattformar (on-prem), inklusive att definiera arkitekturprinciper, standarder och mönster.
Erfarenhet av att etablera lösningar för automatiserad bygg- och paketeringsprocess samt att designa och optimera pipelines, automatisering och releaseprocesser.
Erfarenhet av att integrera säkerhet i utvecklingsplattformar (shift-left), inklusive identitetskontroll, åtkomstkontroll, säkerhetsramverk och sårbarhetshantering.
Erfarenhet av att arbeta nära utveckling, drift, cybersäkerhet och produktägare samt översätta behov till plattformsfunktioner.
Förmåga att agera lead developer och införa ändringar samt ny funktionalitet i utvecklingsplattformen.
God kompetens inom containerteknik och orkestrering, exempelvis Kubernetes.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av JBoss.
Erfarenhet av GitOps och/eller configuration-as-code.
Erfarenhet av OpenShift.
Erfarenhet av DevOps och Platform Engineering.
Erfarenhet av Linux.
Erfarenhet av säker programutveckling.
Erfarenhet av automatiserade tester.
Erfarenhet av automation med Ansible.
Erfarenhet av arkitekturarbete inom statlig myndighet.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
