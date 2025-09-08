Lösningsarkitekt Digital arbetsplats
Svenska kraftnät är en nyckelaktör i energiomställningen. Vår IT-division växer för att möjliggöra en fördubblad elproduktion och en fossilfri framtid. Med ny teknik ökar vi både infrastrukturens kapacitet och utvecklingstakten inom digitalisering och processer.Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
I rollen som lösningsarkitekt ansvarar du främst för att ta fram lösningsförslag inom området digital arbetsplats samt delta i att implementera lösningarna. Rollen innebär även att koordinera, styra och aktivt delta i arbete inom området
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Delta i arbetet med att ta fram målarkitektur samt att säkerställa att lösningar tas fram och realiseras på ett korrekt sätt.
• Ta fram ändamålsenliga lösnings- och designförslag med verksamhetsnytta och säkerhet i fokus.
• Du kommer arbeta i projekt och i ordinarie förvaltning
• Säkerställa att lösningar tar hänsyn till processer, funktionella krav och icke-funktionella krav (prestanda, skalbarhet, robusthet, förvaltningsbarhet och flexibilitet) på ett relevant sätt
• Ta fram t.ex. HLD och LLD-dokument och kunna presentera dem för olika målgrupper.
• Ta fram och driva förbättringsåtgärder inom avdelningens ansvarsområden.
• Samverka med andra arkitekter, förvaltningsledare, produktägare samt utvecklingsteam.
• Hands on kunna implementera lösningar tillsammans med olika tekniska specialister.
Som lösningsarkitekt tillhör du enheten som ansvarar för den digitala arbetsplatsen hos Svenska Kraftnät och hanterar delar av den underliggande IT-infrastrukturen. I och med att Svenska Kraftnäts målsättning är att vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna blir du en nyckelperson i att leverera en digital arbetsplats som bidrar till den målsättningen.
Ansvarsområdet omfattar det mesta kring den digitala arbetsplatsen, bl.a. Linux/Windows-klienter, mobiltelefoner samt tillhörande managementlösningar, e-post, chatt, samt lösningar för identitet, behörighet och katalogtjänster.
Du rapporterar till enhetschefen för Digital arbetsplats.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda team och kan relatera till andra på ett lyhört sätt samt kommunicera konstruktivt och tydligt. Du har sannolikt vana av att arbeta i en större, komplex organisation och uppskattar förändring. Du trivs med att arbeta nära både ditt team och verksamheten och andra delar av organisationen. Det är naturligt för dig att ta ansvar och se att ditt och teamets uppdrag är en del av ett större sammanhang.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du en akademisk utbildning med inriktning mot data/IT, systemvetenskap eller motsvarande kompetens erhållen på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig.
Du har även:
• Minst 3 års arbetslivserfarenhet de senaste 6 åren av att som lösningsarkitekt eller senior tekniker ansvarat för att ta fram, förankra och genomföra lösningar för en komplex verksamhet eller verksamhetsområde.
• Minst 5 års arbetslivserfarenhet under de senaste 10 åren av komplexa och moderna Microsoft Enterprise miljöer.
• Arbetat med säkerhetsfrågor kopplade till IT-leveranser.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
• Lösningar för digital arbetsplats.
• Certifiering inom IT-arkitektur till exempel IASA eller DFK.
• Drivit eller arbetat i större förändringsprojekt som krävt både tekniska implementationer, samt förändringar i arbetssätt och kultur.
• IAM-lösningar, ADFS och AD.
• Agila arbetssätt t.ex. Scrum, Kanban, SAFe.
• Containerteknik, t.ex. Kubernetes eller OpenShift.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Resor kan förekomma i denna tjänst
• Sista ansökningsdag är den 2025-09-30. Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidaretjänst
I denna rekrytering samarbetar Svenska kraftnät med Computer Sweden Recruitment. Vid frågor, kontakta rekryteringskonsult Linda Wallin, linda.wallin@csrecruitment.se
, 072 227 67 20 alternativt Victoria Waltenberg rekryterare hos Svenska kraftnät, victoria.waltenberg@svk.se
, 010 350 90 45.
Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010-475 87 72 och Erica Midfjäll, ST, 010-475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
