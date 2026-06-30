Lösningsarkitekt Datalager
Svenska Kraftnät / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-30
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I takt med att vår IT-division på Svenska kraftnät växer ökar även enhetens uppdrag och Data- och rapportplattformen är och kommer att bli en allt viktigare del i Svenska kraftnäts satsning inom dataområdet. Vi söker två Lösningsarkitekter inom datalager som vill vara med på Svenska kraftnäts datadrivna resa genom att omvandla data till värdefulla insikter och skapa dataarkitekturlösningar som verkligen gör skillnad för hela verksamheten. Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Här blir du en del av enheten Dataanalys och dataplattform, som ansvarar för att tillhandahålla plattformar för lagring, analys och delning av data för att möjliggöra en säker och effektiv användning av data och information på hela myndigheten. Enheten svarar på frågor och beställningar om strukturerad data, exempelvis datauttag och publicerade rapporter.
På enheten arbetar ett engagerat team på 20 medarbetare med kompetens inom dataanalys, backend- och frontendutveckling samt IT-specialister som hanterar arkitektur, applikationsdrift och support för våra plattformar. Vi arbetar enligt agila principer tvärfunktionellt tillsammans med förvaltningsledare och produktägare med både förvaltning och vidareutveckling.
I rollen som Lösningsarkitekt är du med och tar fram och implementerar lösningar för hur data ska komma in från levererande system, bearbetas, förädlas och skickas vidare till olika konsumenter. Du kommer även att arbeta med att skapa lösningsbeskrivningar, förvalta arkitekturen samt bidra i utvecklingen av dataflöden och rapporter i våra dataplattformar, exempelvis Soda Batch som är Svenska kraftnät datalake- och beslutsstödslösning.
Du arbetar devopsbaserat och ansvarar för leveransen från ax till limpa – från skiss och konceptualisering till design och implementering, och du tvekar inte att gå ned på djup teknisk detaljnivå när det krävs – alltid med fokus på lösningar som är smarta och förvaltningsbara.
En viktig del av rollen framåt är att arbeta med att vidareutveckla befintlig datalake för att strukturera och förenkla och effektivisera arbetet med att hämta och använda data.
Tjänsten kommer även att innefatta:
Ta fram tekniska designdokument och lösningsbeskrivningar som grund för utveckling med fokus på skalbarhet, långsiktighet och förvaltningsbarhet
Ta fram, driva och följa upp implementationen av lösningar
Förvalta och vidareutveckla arkitekturen i dataplattformen och datalaken
Samarbeta med interna och externa intressenter för att driva arkitekturutvecklingen framåt
I rollen blir du en nyckelperson i att driva Svenska kraftnäts datadrivna utveckling och stärka verksamhetens förmåga att använda data som grund för beslut och insikter. Här får du goda möjligheter att påverka arbetssätt och lösningar inom givna ramar för verksamheten.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som är strukturerad och analytisk med förmåga att navigera komplexa datamiljöer, omsätta dem till välstrukturerade lösningar och dra välgrundade slutsatser. Du är resultatorienterad och driven – du trivs när arbetet leder framåt och bidrar till att data blir tillgänglig och skapar verklig nytta i verksamheten. Du har lätt för att kommunicera på olika nivåer och trivs i dialog – du gillar att samarbeta och åstadkomma saker tillsammans med andra. I den här rollen är du del av ett engagerat team där ni arbetar nära varandra – här flyger ingen ensam. Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du har en relevant högskole- eller universitetsutbildning inom Teknik, Systemvetenskap eller Datateknik, eller motsvarande utbildning och arbetslivserfarenhet som Svenska kraftnät bedömer likvärdigt. Du har även:
Minst 8 års arbetserfarenhet av utveckling, design och arkitektur inom datalager/data warehouse/Data lake
Minst 5 års arbetserfarenhet av lösningsarkitektur inom datalager/data warehouse/Data lake
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av att jobba med att hantera Big-data-lösningar som bygger på kluster, t.ex Hadoop/Cloudera
Erfarenhet av att arbeta med Linux, Spark och Python
Erfarenhet av att samarbeta med kompetenser inom infrastruktur
God kännedom om IT-säkerhet
Erfarenhet av agila arbetsmetoder och verktyg
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg
Möjlighet till distansarbete upp till 50 %, om arbetet tillåter #LI-hybrid
Resor förekommer i denna tjänst
Tjänsten är en tillsvidare anställning och provanställning kan eventuellt komma att tillämpas
I tjänsten kan schemalagd beredskap komma att ingå
Sista ansökningsdag är den 17 augusti 2026
Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev, du behöver endast bifoga ditt CV skrivet på svenskahttps://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
I denna rekrytering samarbetar Svenska kraftnät med Computer Sweden Recruitment. För frågor kring tjänsten och rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta huvudansvarig rekryteringskonsult, Johanna Nordberg, 070-33 43 159, johanna.nordberg@csrecruitment.se
.
Kontakter på Svenska kraftnät:
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet.Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät.https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 31 STOCKHOLM Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
9986047