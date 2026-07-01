Lösningsarkitekt
Göteborgs kommun / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-07-01
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Om jobbet
Vi är Göteborg! Nu behöver vi dig som vill ta en central roll som lösningsarkitekt i olika uppdrag och utvecklingsprojekt, tex upphandling av nya och befintliga IT-system som används av hela Göteborgs Stad. Du kommer att tillhöra en enhet med olika arkitektroller som fungerar som stöd till projekt/ uppdrag där ditt fokus kommer vara på lösningsarkitektur.
Du deltar även i arbetet kring gemensamma frågeställningar rörande arkitekturarbete.
Ditt fokus kommer vara tjänster inom områdena Dokumenthantering, HR, Ekonomi, beslutsstöd, automation, ärendehantering och informationshantering.
Exempel på arbetsuppgifter och ansvar:
• Agera ansvarig lösningsarkitekt i utvecklings och upphandlingsprojekt
• Vara kommunikationskanal för tekniska frågor mellan projekt, leverantör och kund.
• Hantera funktionella och Icke-funktionella krav/ beroenden för centrala IT-system i Göteborgs Stad
• Kvalitetssäkra dokumentation och information
• Delta i beredningsarbetet för inkomna behov och utvecklingsförslag
• Leda workshops med både verksamhets- och IT-experter som deltagare
Om dig
Vi söker dig som har utbildning på högskolenivå inom IT-området eller likvärdig kompetens förvärvad på annat sätt, samt några års relevant yrkeserfarenhet som lösningsarkitekt, i en större organisation. Du har erfarenhet från ledande tekniska roller i upphandlingsprojekt. Du har god kännedom om olika typer av modeller och ramverk inom området lösningsarkitektur.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av informationsförvaltning och dokumenthantering.
• är certifierad IT-arkitekt.
• har jobbat med IT inom offentlig sektor.
Som person är du prestigelös och har god samarbetsförmåga och kan leda andra i ditt arbete. Du är van att driva ditt arbete självständigt och har en utvecklad analytisk förmåga där du är skicklig på att göra avvägningar och hitta lösningar för att komma framåt i det du arbetar med. Du är tekniskt intresserad med ett större fokus på helhet än på detaljer och förstår samspelet mellan IT lösningar och våra kunders verksamheterPubliceringsdatum2026-07-01Om företaget
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i staden och skapar förutsättningar för en god service till göteborgarna. Vi har en central roll i stadens digitalisering och automatisering och våra kunder är Göteborgs alla förvaltningar och bolag.
Vi är drygt 700 medarbetare som arbetar i centrala Göteborg. Hoppas du vill bli en av oss!
Mer information: http://www.goteborg.se/intraserviceÖvrig information
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer, där du är med och bidrar till samhällsnytta för stadens verksamheter och i förlängningen för medborgarna. Vi arbetar både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat, erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du flera friskvårdsförmåner såväl som andra förmåner.
Vill du veta mer om lön och våra förmåner? Du kan läsa mer om detta direkt på vår hemsida. Där hittar du också övergripande lönestatistik för de större yrkesgrupperna inom Göteborgs Stad Förmåner och lön - Göteborgs stad, information om Intraservice hittar du här Jobba på Intraservice - Göteborgs stad.
Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig. Likaså kan vissa tjänster komma att omfattas av bakgrunds- och registerkontroll.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Intraservice Kontakt
Jenny Graf, Vision 031-3678315 Jobbnummer
9986179