Lösningsarkitekt
Techrytera AB / Datajobb / Stockholm
2026-03-31
, Solna
eller i hela Sverige
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ledning och ansvar för ett i tid och omfattning avgränsat tekniskt migreringsuppdrag. Konsulten ska kunna ledaarbete med kvalitetssäkring av vägval, risk- och konsekvensanalys samt framtagande av plan för genomförande inklusive övergripande projektplan.
Konsulten ska ha kompetens att leda migreringsarbetet mellan Löfs egenutvecklade IT-system (Microsoft SQLserver och .NET).
Kompetensnivå:
Konsulten ska vara på kompetensnivå 3 inom aktuellt område:
Kunskap - hög kompetens inom området
Erfarenhet - har som konsult genomfört flertal uppdrag inom området med hög kvalitet.
Ledning - tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
Självständighet - kan arbeta självständigt
Skakrav:
1. Minst 5 års erfarenhet av att leda IT-projekt i samverkan mellan IT och kärnverksamheten.
2. Erfarenhet av migrering av IT-system.
3. Erfarenhet av att arbeta enligt agila arbetsmetoder.
Bör-krav
1. bör ha lett projekt med fokus på migrering mellan ärendehanterings-/dokumenthanteringssystem.
2. bör ha arbetat i Azure DevOps eller motsvarande ärendehanteringssystem.
3. bör ha erfarenhet av finans-/eller försäkringsbransch då det innebär regulatoriska krav att beakta.
4. bör ha arbetat som projektledare.
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
