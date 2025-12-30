Lösningsarkitekt - Infrastruktur Microsoft 365
Eccera Professionals AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eccera Professionals AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Södertälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Är du en strategisk och tekniskt driven lösningsarkitekt med erfarenhet av att designa och utveckla robusta IT-miljöer? Vi söker nu skickliga konsulter som vill vara med och forma framtidens IT-landskap - med fokus på infrastruktur, plattformar och Microsoft 365.
Vi letar efter dig som har ett brett tekniskt kunnande och som trivs i en rådgivande roll där du får omsätta affärsbehov till hållbara tekniska lösningar. Uppdragets längd och omfattning kan variera beroende på kund och behov - vårt mål är att hitta rätt person för rätt uppdrag.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
Som lösningsarkitekt kommer du att:
Utveckla och designa lösningar inom infrastruktur, plattformar och Microsoft 365
Arbeta nära produktägare, service managers och andra intressenter för att förstå behov och krav
Bidra med teknisk expertis inom exempelvis Intune, Citrix, paketering och applikationshantering
Säkerställa att lösningar följer etablerade standarder och bästa praxis
Leda tekniska initiativ och implementationer
Kommunicera effektivt på både svenska och engelskaProfil
Vi söker dig som är analytisk, kommunikativ och har ett genuint intresse för IT-arkitektur. Du är van att ta ansvar, arbeta självständigt och samarbeta med olika delar av organisationen.Kvalifikationer
Djup teknisk kompetens inom Microsoft 365, Intune, Citrix och relaterade infrastrukturtjänster
Erfarenhet av paketering, utskriftshantering och applikationsdistribution
God förståelse för ITIL-processer
Erfarenhet av outsourcade miljöer och distanssamarbete
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Certifieringar inom Microsoft eller Citrix
Erfarenhet av hybridmiljöer och molnintegration
Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med kompetenta lösningsarkitekter - oavsett om du är tillgänglig nu eller längre fram. Skicka gärna in din profil så hör vi av oss!
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Elise Haglund elise.haglund@eccera.com Jobbnummer
9666185