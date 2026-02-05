Lönespecialist till Vy Buss i Göteborg
Vygruppen är en nordisk transportkoncern med cirka 11 600 anställda och en årlig omsättning på över 18 miljarder kronor. Vårt samhällsuppdrag är att erbjuda attraktiva, kollektiva transportlösningar på ett hållbart sätt, och visionen är "Vy gör det enkelt att välja miljövänligt". Det ska vi uppnå genom att ge våra kunder bra upplevelser varje dag, vara branschledande inom innovation, vara effektiva och pålitliga i allt vi gör, och ha engagerade och kundorienterade medarbetare. Vy har verksamhet inom tåg, buss, gods och resor i Norge och Sverige.
Är du redo att kliva på nästa hållplats och bli vår nästa lönespecialist?
Som lönespecialist ansvarar du för att våra medarbetare får rätt lön i tid - i enlighet med lagar, kollektivavtal och interna riktlinjer. Du hanterar hela löneprocessen från ax till limpa och arbetar med flera olika tjänstekategorier, anställningsformer och kollektivavtal vilket gör arbetat både utvecklande och utmanande. Hos oss har du även ett nära samarbete med flera delar av verksamheten. Vi söker därför dig som trivs med många interna samarbeten och där ingen dag är den andra lik!
Vilka är vi?
Du blir en del av en engagerad grupp lönespecialister som leds av en närvarande gruppledare. Tillsammans tillhör ni HR- och kommunikationsavdelningen som präglas av samarbete, kunskapsdelning och ett gott arbetsklimat. I det dagliga arbetet har du nära kontakt med dina kollegor på löneavdelningen, övriga HR-teamet och andra delar av verksamheten såsom personalplanerare och chefer.
Vy Buss AB är uppdelat i två affärsområden; den upphandlade trafiken som bedrivs på uppdrag av exempelvis Västtrafik och den kommersiella trafiken som består dels av varumärkena Vy flygbussarna och Vy bus4you. Löneavdelningen är en stödfunktion som stöttar båda affärsområdena och bidrar till att verksamheten rullar smidigt varje dag.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Ditt arbete som lönespecialist inkluderar bland annat:
• Registrering av underlag, inläsning av filer, kontroller och lönekörning
• Personaladministration så som framtagning av rapporter, granska reseräkningar och skriva intyg
• Support gentemot chefer, medarbetare, myndigheter etc
• Löpande försäkrings- och pensionsfrågor
• Deltagande i utveckling och effektivisering av löneprocesserKvalifikationer
Vi söker dig med:
• En utbildning inom löneområdet eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Flera års erfarenhet av löneadministration
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Vana av att arbeta med Officepaketet, framförallt Teams och Excel
Meriterande:
• Erfarenhet av SD Worx och-/eller CatalystoneDina personliga egenskaper
För att trivas hos oss ser vi att du är engagerad, positiv och bidrar till en god arbetsmiljö. Vi söker även dig som har:
• Struktur och ett noggrant arbetssätt: Du planerar och prioriterar arbetet systematiskt och säkerställer hög kvalitet i alla uppgifter
• Förmåga att arbeta under tidspress: Behåller fokus och kvalitet även under hektiska perioder- vår tidtabell måste hålla!
• Ansvarstagande och självständighet: Tar ägarskap för arbetsuppgifter och driver arbetet framåt
• Samarbetsförmåga: Arbetar konstruktivt med kollegor och bidrar till ett positivt och stödjande arbetsklimat
• Service- och kundfokus: Bemöter chefer, medarbetare och andra professionellt och lösningsorienterat
• Tydlig kommunikation: Förklarar saker enkelt och professionellt - både på telefon, mail och i Teams
Vi erbjuder
Du blir en del av ett glatt gäng där företagskulturen präglas av respekt, öppenhet och en genuin vilja att stötta varandra. Du finner oss i trevliga lokaler mitt i centrala Göteborg, på Polhemsplatsen 5, med goda kommunikationsmöjligheter. Efter en gedigen introduktion finns möjlighet att arbeta hemifrån vissa dagar i veckan.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning och start så snart som möjligt. Anställningen följer villkoren i Tjänstemannaavtalet för transportbranschen.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan direkt. Vi ser framemot att få din ansökan!
Kontaktinformation
Karin Johansson, Gruppledare, lön, karin.johansson@vy.se
