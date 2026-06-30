Lönespecialist till Stockholm
Andara Group AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-06-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Andara Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som lönespecialist i en varierad och ansvarstagande roll där du får kombinera löneadministration, rapportering och rådgivning?
Vi söker nu en engagerad och driven lönespecialist till vår kund i Stockholm. I denna roll blir du en viktig del av ekonomi- och HR-teamet och ansvarar för hela löneprocessen. Rollen erbjuder goda möjligheter att påverka arbetssätt, förbättra rutiner och delta i projekt kopplade till löne- och HR-system.
Om rollen
Som lönespecialist ansvarar du för löneberedning och löneadministration enligt gällande kollektivavtal och lagstiftning. Du hanterar hela processen från inrapportering av tid och avvikelser till slutlig lönekörning och rapportering till myndigheter. Du fungerar som kontaktperson internt mot HR, ekonomi och verksamheten samt externt mot leverantörer och myndigheter. Tjänsten kombinerar operativt arbete med kontinuerligt förbättringsarbete och deltagande i system- och processprojekt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Säkerställa korrekt tidrapportering, frånvaro, sjuklöner, förmåner och avvikelser.
Hantera månatliga lönekörningar inklusive kontroll, avstämningar och bokföringsunderlag.
Säkerställa korrekt rapportering till Skatteverket, Försäkringskassan och pensionsleverantörer.
Supportera chefer och medarbetare i lönerelaterade frågor.
Delta i förbättringsprojekt, systemimplementeringar och utveckling av rutiner och processer.Publiceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst 3–4 års erfarenhet av löneadministration i en liknande roll. Du har god kunskap om löne- och arbetsrätt, sociala avgifter samt pensions- och försäkringsfrågor. Erfarenhet av flera olika lönesystem (exempelvis Hogia, Visma, Agda eller motsvarande) är ett krav, och det är meriterande med erfarenhet av integrerade HR- och ekonomisystem.
Du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift och har mycket god datorvana. Meriterande är erfarenhet av kollektivavtalshantering, projektarbete och automatisering av löneprocesser.
Vem är du?
Vi tror att du är noggrann, strukturerad och har ett starkt servicefokus. Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du är en naturlig lagspelare som kommunicerar väl med kollegor på olika nivåer. Du tar egna initiativ, är lösningsorienterad och har förmåga att prioritera i ett flöde med varierande arbetsuppgifter.
Du är analytisk och har ett intresse för att förbättra processer och använda systemstöd för att effektivisera arbetet. Vidare är du trygg i att hantera konfidentiell information och agera professionellt i kontakten med både interna och externa intressenter.
Mer om tjänsten
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholm, full tid på kontoret
Tillträde: Enligt överenskommelse, gärna under augusti-september
Anställningsform: Länge konsultuppdrag där du blir anställd hos oss på Andara Group
Vid frågor om tjänsten går det bra att kontakta Ellen Ploman-Wolinder på ellen.ploman-wolinder@andaragroup.se
.
Skicka in din ansökan redan idag! Vi läser ansökningar och kallar till intervjuer löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7986402-2077605". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andara Group AB
(org.nr 556900-9003), https://andaraprofessionals.teamtailor.com
Drottninggatan 29 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Andara Professionals Jobbnummer
9985087