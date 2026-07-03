Lönespecialist till Skurups kommun
Skurups kommun, HR-enheten / Ekonomiassistentjobb / Skurup Visa alla ekonomiassistentjobb i Skurup
2026-07-03
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Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer – tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.
Som lönespecialist hos Skurups kommun tillhör du HR-enheten, som består av nio medarbetare. Vi är fyra som arbetar inom löneområdet, och nu när en av oss slutar söker vi en ny kollega till vårt team.
Är du grym på lön och fylld med kunskap och idéer att bidra med till organisationen och kollegorna? Vill du tillhöra ett team där vi drar fördel av varandras kompetenser och tar ansvar för att nå gemensamma mål?
Då kan tjänsten hos Skurups kommun vara rätt för dig!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Som lönespecialist i Skurups kommun kommer du att vara en del av HR-enheten och arbeta tillsammans med dina kollegor för att ge bästa möjliga stöd och service till våra chefer, medarbetare och förtroendevalda. Du spelar en nyckelroll i att säkerställa att administrationen av kommunens och de kommunala bolagens cirka 1500 löner sker med hög kvalitet och effektivitet. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera att administrera löneprocessen, säkerställa att lagar, avtal och riktlinjer tillämpas och följs, vara ett konsultativt stöd till chefer, HR och medarbetare i lönerelaterade frågor, utveckla och förbättra administrativa rutiner samt hantera avstämningar, uppföljningar och analyser m.m. Arbetsuppgifter är inte begränsade till ovanstående och kan variera beroende på behov och utveckling inom organisationen.
Lönearbetet i Skurups kommun bedrivs både självständigt och tillsammans med kollegor, varför du behöver vara bra på att planera, strukturera och driva ditt arbete framåt och samtidigt vara en stjärna på att samarbeta för att nå våra gemensamma mål. Hos oss arbetar du med frihet under ansvar. Vi är prestigelösa och tycker det är viktigt att hjälpas åt och stötta varandra. Arbetet är delvis händelsestyrt, därför är din förmåga att snabbt skifta fokus och ställa om till ändrade förutsättningar viktigt, samtidigt som du har förmågan att bibehålla ett positivt förhållningssätt.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenhet av lönearbete eller personaladministration. Din utbildning bör vara inom lön- och eller administration på eftergymnasial nivå, eller det arbetsgivaren bedömer som likvärdiga meriter för uppdraget. Meriterande är även tidigare erfarenhet från arbete i HR-relaterade system, med fördel i Personec P.
Du bör ha goda kunskaper i Officepaketet och du både talar och skriver god svenska.
Vi söker en engagerad och ansvarstagande person med förmåga att planera och prioritera sitt arbete utifrån deadlines. Du är van vid att arbeta resultatinriktat och strukturerat även under ett tidvis högt tempo. Att vara noggrann, stresstålig, flexibel samt brinna för att ge bästa möjliga bemötande ser vi som en självklarhet.
Du är en lagspelare och som person har du förmåga till helhetssyn och vill vara med och vidareutveckla arbetssätt och skapa effektiva processer. Du har ett prestigelöst och hjälpsamt förhållningssätt. En fördel är om du har lätt för lära dig olika system samt har erfarenhet av att tolka lagar, avtal och regelverk gärna från kommun eller region. Vi ser fram emot ett utvecklingsorienterat samarbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I Skurup tillämpas rökfri arbetstid
Välkommen att söka tjänsten redan idag.
Har du beslut om skyddad identitet var vänlig kontakta Dao Davidsson för ansökan till tjänsten.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval .
Vid erbjudande av anställning kommer önskemål om eget utdrag från polisens belastningsregister efterfrågas
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335627". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skurups Kommun
(org.nr 212000-1082)
Stora Torggatan 4 (visa karta
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274 34 SKURUP Arbetsplats
Skurups kommun, HR-enheten Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel +46411536000 Jobbnummer
9992258