Lönespecialist till Prima Vård

Affärsområde Primärvård driver ett patientcentrerat arbete i syfte att ge våra listade patienter en god och nära vård med hög tillgänglighet och kontinuitet. Våra värdeord empatisk, engagerad och kompentent genomsyrar vårt arbetssätt och hur vi bemöter våra patienter och kollegor.
Nu har vi på SJR fått möjligheten att hjälpa Prima Vård att utöka sitt löneteam inom affärsområdet Primärvård. Idag består teamet av 5 lönespecialister och de söker sin saknade pusselbit.
Ansvarsområden
Du kommer att självständigt ansvara för hela löneprocessen för medarbetare ute på affärsområdets vårdcentraler och mottagningar.
Det innebär även att;
• säkerställa att lönehanteringen följer de lagar och regler som finns
• ge rådgivning till medarbetare och chefer i lönerelaterade frågor
• rapportera pensioner, hantera utlägg, skriva arbetsgivarintyg, beräkna förmåner etc
• ge stöd till HR, Controllers och redovisning i olika frågeställningar
• stötta kollegor vid behov
• gemensamt med löneavdelningen ansvara för att driva löneprocessen framåt
• arbeta med kontinuerligt förbättringsarbete
Lämplig bakgrund
Vi ser att du har arbetat med hela löneprocessen självständigt under minst 2år och väl insatt i och van att tolka kollektivavtal, gärna något/några av Vision, Akademikerförbundet, Vårdförbundet, Kommunal, Läkarförbundet.
Har du arbetat i Agda är det meriterande.
Du drivs av nyfikenhet och att lära och utvecklas tillsammans med dina kollegor. Du kan balansera självständigt lönearbete inom satta deadlines med att även verka för hela teamet och utvecklingen av arbetssätten.
Som person är du prestigelös, hjälpsam och ser vikten av att bidra till ett trivsamt arbetsklimat. Du är självklart noggrann och arbetar på ett strukturerat sätt.
Vad erbjuder vi
Du kommer att få vara en del av ett trivsamt kontor i centrala Malmö. Du erbjuds en provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning efter 6 månader. Du erbjuds frukost varje dag, friskvårdsbidrag och självklart kollektivavtal. Utvecklingsmöjligheter finns utifrån personliga önskemål och diskuteras med närmsta chef.
Idag består affärsområdet av 40 juridiska bolag och omsätter 2,5 miljarder. Koncernen drivs av ambitiösa tillväxtmål och en aktiv förvärvsstrategi. På vårt huvudkontor i Malmö sitter flertal funktioner så som redovisningsekonomer, controllers, lönespecialister och HR-specialister. För oss är ett gott samarbete viktigt för både kvalitet och utveckling.
Affärsområde Primärvård driver ett patientcentrerat arbete i syfte att ge våra listade patienter en god och nära vård med hög tillgänglighet och kontinuitet. Våra värdeord empatisk, engagerad och kompentent genomsyrar vårt arbetssätt och hur vi bemöter våra patienter och kollegor. I affärsområdet arbetar vår OH-personal nära med regionchefer och verksamhetschefer runt om i landet.
I denna rekrytering samarbetar Prima Vård med SJR. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Hanna Lindgren på 070-4715913. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Alla ansökningar och kontakter hanteras konfidentiellt.
Varmt välkommen med din ansökan!
