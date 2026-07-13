Lönespecialist till löneenheten
Strängnäs kommun, Löneenheten / Ekonomiassistentjobb / Strängnäs Visa alla ekonomiassistentjobb i Strängnäs
2026-07-13
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I Strängnäs kommun bor cirka 39 000 invånare, och vi har ungefär 2 500 kunniga och kompetenta medarbetare. Genom vårt sätt att arbeta vill vi göra Strängnäs kommun till en förebild inom kommunal verksamhet och en attraktiv arbetsplats att jobba inom.
HR-avdelningen består av cirka 25 medarbetare fördelat på två enheter i form av Löneenhet och HR- enhet. Avdelningen leds av HR- chef. Här arbetar lönechef, lönespecialister, HR-specialister, förhandlingschef, utvecklare, rekryterare, administratör och systemförvaltare. Vi är ett kompetent och drivet gäng som har väldigt roligt tillsammans.
HR-avdelningen tillsammans med kommunens chefer driver, utvecklar och samordnar kommunens alla HR-relaterade frågor.
Vi söker nu två nya kollegor som vill vara med och bidra i vårt fantastiska vårt team!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som lönespecialist hos oss blir du en del av en serviceinriktad och engagerad löneenhet med ett viktigt uppdrag att säkerställa att kommunens medarbetare får rätt lön i rätt tid. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas. Kommunen har nyligen genomfört en upphandling av lönesystem och kommer även fortsättningsvis att arbeta i Personec P. Samtidigt står vi inför ett omfattande systemskifte där dagens schema- och bemanningssystem Time Care ersätts av Medvind. Införandet startar under hösten och beräknas vara fullt genomfört under 2027.
Som lönespecialist hos oss arbetar du i team. Varje team ansvarar för olika delar av löneprocessen. Ett team kan exempelvis arbeta med anställningsavtal och administrativa underlag, medan ett annat har fokus på support och rådgivning via telefon, ärendehanteringssystem och personliga möten. För att skapa bred kompetens och förståelse för helheten växlar lönespecialisterna regelbundet mellan teamens olika ansvarsområden.
I rollen kommer du bland annat att:
• Ge kvalificerat stöd och service till chefer och medarbetare i frågor som rör lön, anställning och frånvaro.
• Hantera och följa upp anställningsunderlag samt säkerställa att registreringar och löneutbetalningar blir korrekta.
• Arbeta med support via telefon, ärendehanteringssystem och personliga möten.
• Upprätta olika typer av intyg samt svarar på myndighetsförfrågningar.
• Tolka och tillämpa kollektivavtal, lagstiftning och interna regelverk.
• Genomföra kontroller, kvalitetssäkring och uppföljning av lönerelaterade processer.
Arbetet inom löneadministration innebär periodvis ett högt tempo och innehåller många återkommande arbetsuppgifter. För att trivas hos oss behöver du uppskatta struktur, noggrannhet och kvalitet samtidigt som du känner ansvar för den gemensamma leveransen och tycker om att samarbeta med kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom lön alternativt annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av att tolka och tillämpa lagar, regler och kollektivavtal inom löneområdet.
• God systemvana och förmåga att arbeta i digitala stödsystem.
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av kvalificerat lönearbete och god förståelse för hela löneprocessen.
• Erfarenhet av arbete i kommunal eller annan politiskt styrd verksamhet.
• Erfarenhet av Personec och/eller Medvind.
• Erfarenhet av att utbilda, informera eller coacha chefer och medarbetare inom löneområdet.
• Erfarenhet av systemadministrativt arbete såsom kontroll av loggar, kontoavstämningar och inläsning av filer mm.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som brinner för löneyrket och som motiveras av att ge professionell service med hög kvalitet. Du är trygg i din kompetens, tycker om att hjälpa andra och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Eftersom rollen innebär många kontaktytor är du kommunikativ, pedagogisk och tydlig i ditt sätt att förklara regler, rutiner och processer.
Du är strukturerad och noggrann, har förmåga att prioritera när arbetsbelastningen ökar och arbetar lösningsorienterat även när förutsättningarna förändras. Samtidigt ser du värdet av samarbete och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat där ni tillsammans tar ansvar för helheten.
Tjänsten omfattas av Lag (2026:44) om registerkontroll vid anställning till ledande befattningar eller annan befattning som är av väsentlig betydelse för kommunens förmåga att utföra sitt uppdrag. Slutkandidat kommer därför att behöva visa upp ett utdrag ur belastningsregistret (högst 6 månader gammalt) innan anställning kan erbjudas.
Urval sker efter ansökningstidens slut. Varmt välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
• Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
• Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "215/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs Kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/lediga-jobb#/
645 80 STRÄNGNÄS Arbetsplats
Strängnäs kommun, Löneenheten Kontakt
Lönechef (jag är åter efter semeste
Stina Wiktorsson Stina.Wiktorsson@strangnas.se 0152 291 70 Jobbnummer
10000695