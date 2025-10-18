Lönespecialist till Löneenheten
2025-10-18
Vill du ta chansen att arbeta med utveckling av framtidens lönearbete i en spännande och komplex organisation- där du dessutom får bidra till att Norrköpings medarbetare får rätt lön i rätt tid? Då kan du vara vår nya Lönespecialist!
Vilka är vi?
Löneenheten tillhör HR-avdelningen i Norrköpings kommun, där vi tillsammans är cirka 60 kollegor. Vi har målsättningen att vara en HR-organisation i framkant som utmanar traditionella metoder. Vi är 20 medarbetare som jobbar tillsammans för att säkerställa att rätt lön betalas ut i rätt tid.
Genom nära dialog ger vi ett professionellt stöd och god service till chefer och lönerapportörer i hela organisationen inom områdena löneadministration, systemförvaltning, utbildning och pension.
Vi tror på tillit, ansvar och öppen dialog-värden som genomsyrar allt vi gör. Hos oss blir du en viktig del av en HR-organisation som vågar tänka nytt och där du får utrymme att påverka och växa i din profession samt forma framtidens lönearbete.
Vi driver just nu spännande utvecklingsarbete där vi digitaliserar processer, utvecklar våra rutiner och flöden samt stärker vår leverans med fokus på service för att bidra till ett effektivt och hållbart lönearbete.
Hos oss får du både gemenskap från ett hjälpsamt team och utmaning i ditt arbete! Vi sitter på Slottsgatan 118 i Norrköping, bara ett stenkast från resecentrum - nära till det mesta, men framför allt nära varandra.
Nu söker vi två engagerade Lönespecialister som vill bidra till utveckling tillsammans med oss!
Dina arbetsuppgifter
Hos oss på Löneenheten i Norrköpings kommun arbetar vi i tre team - två med fokus på lönehantering och ett på systemförvaltning och utveckling. Våra grupper har olika ansvarsområden, men vi är stolta över vårt nära samarbete och vår vilja att stötta varandra över gränserna.
I rollen som Lönespecialist blir du en del av ett engagerat team bestående av lönespecialistkollegor, våra lönekonsulter, systemförvaltare och löneekonom. Här får du arbeta nära andra som brinner för lön och som tillsammans vill skapa bästa möjliga service och stöd till hela organisationen.
Du arbetar brett inom hela löneprocessen och ansvarar för allt från registrering och kvalitetssäkring till analys och uppföljning. I rollen ingår också att tolka kollektivavtal, lagar och interna riktlinjer samt att hantera frågor som kan röra pensioner, frånvaro och andra personalrelaterade ersättningar.
Som Lönespecialist hos oss på Löneenheten är du ett professionellt och serviceinriktat stöd till chefer och medarbetare i lönefrågor och samarbetar nära kollegor inom HR, ekonomi och på enheten.
Tillsammans skapar vi en helhet i leveransen och bidrar till en modern och effektiv löneprocess i vårt lönesystem Heroma. Du deltar aktivt i utvecklings- och förbättringsarbeten där din kompetens och nyfikenhet bidrar till att driva digitalisering och smartare arbetssätt inom löneområdet.
Vem är du?
Vi söker efter dig som har en eftergymnasial examen som Lönespecialist och har erfarenhet av självständigt arbete inom löneområdet. Har du dessutom erfarenhet av serviceyrken- ser vi det som ett plus.
Du är skicklig digitalt och har kunskap om kollektivavtal, gärna från kommun eller region och vi ser även positivt på om du har arbetat i Heroma tidigare.
För att lyckas och trivas i rollen som Lönespecialist ser vi att du har erfarenhet av att driva utvecklings- och förbättringsarbeten. Du är en teamspelare som bidrar till goda samarbeten och relationer omkring dig samt har en god förmåga att driva ditt arbete effektivt framåt.
Vidare är du serviceminded, stresstålig och kommunikativ med förmågan att förklara det svåra på ett pedagogiskt sätt och anpassa din kommunikation efter målgrupp med fokus på verksamhetens bästa!
Med din digitala skicklighet och ditt intresse för IT och innovation bidrar du till verksamhetens utveckling i ditt uppdrag. Du har en mycket god förmåga att strukturera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du får energi av utveckling och vill vara en del av att hitta lösningen på de utmaningar du möter!
Du värdesätter kvalitét, både i ditt eget arbete och i samarbetet med kollegor där du uppskattar att kombinera det dagliga lönearbetet med möjligheten att bidra till förbättringar av våra processer.
Känns det här uppdraget som en matchning för dig? Varmt välkommen in med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 2
Anställningsform: Tillsvidare på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis
Sista ansökningsdatum: 2 November
Kontakt: Lönechef Susanne Widén, susanne.widen@norrkoping.se
, 011-15 62 77 eller HR-konsult rekrytering Sofia Örtegren, sofia.ortegren@norrkoping.se
, 011-15 32 13
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
