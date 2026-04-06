Lönespecialist till Kriminalvårdens Servicecenter
2026-04-06
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvårdens servicecenter (KSC) stödjer myndigheten inom personal- och ekonomiadministrativa tjänster, supportfunktion samt myndighetens växelfunktion. Målet med KSC är att minska administrationen för myndighetens chefer och medarbetare genom en blandning av centralisering och utökat stöd.
Tjänsten är placerad inom Sektionen för lön & personaladministration. Sektionens arbete omfattar bland annat löne-, personal- och schemaadministration, reseräkningar samt utlägg.
Som medarbetare på sektionen erbjuds du en trygg anställning med bra anställningsförmåner. Dessa innefattar förmånliga semestervillkor, flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt möjligheten till distansarbete.
Nu söker vi en engagerad och erfaren lönespecialist till vår lönefunktion. Inom sektionen arbetar vi bland annat med lönehantering, personaladministration, schemaadministration, reseräkningar och utlägg. Vi söker dig som har ett starkt intresse för löneområdet och som vill fortsätta utvecklas i din roll. Hos oss får du möjlighet att vara med och bidra till utvecklingen av en större lönefunktion och påverka hur arbetet bedrivs framåt.
I rollen som lönespecialist ansvarar du för att samordna och följa upp att förändringar i regelverk och processer implementeras i lönegrupperna. Du säkerställer också att sektionen levererar en kvalitetssäkrad lönehantering. Vid mer komplexa avtalsfrågor fungerar du som en viktig länk mellan lönefunktionen och HR. Du arbetar nära både lönehandläggare och systemspecialister, där du även har en samordnande roll kring kompetensutvecklingsinsatser för sektionens lönegrupper.
Exempel på dina arbetsuppgifter:
* Samla in synpunkter och identifiera förbättringsmöjligheter i löneprocesserna
* Tolka kollektivavtal och vara kontaktperson mot HR i avtalsfrågor
* Ta fram och uppdatera kursplaner, utbildningsmaterial och intern dokumentation (t.ex. manualer, lathundar och processkartor)
* Samordna och följa upp systemrelaterade frågor och rapporter kopplade till lönesystemet
* Delta i referensgrupper, testning och uppgraderingar av lönesystemet Heroma
* Genomföra kvalitetskontroller i löneprocesserna
* Ge internsupport i mer komplexa lönefrågor och bidra till kompetensspridning i organisationen
* Arbeta delvis operativt med lönehantering samt ansvara för AGDI-administrationKvalifikationer
Vi söker dig som är prestigelös, noggrann, lösningsorienterad och har god kommunikationsförmåga. Du tycker om att ta eget ansvar och egna initiativ samt har god förmåga att planera och prioritera. Du har förmågan att bygga goda relationer och samarbeten och har ett personligt driv att utvecklas och leverera service på hög nivå. I dina lösningar är du kreativ, tänker utanför boxen och hittar nya lösningar på gamla problem. Vidare trivs du att arbeta med andra och har en mycket god samarbetsförmåga.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk- eller KY-utbildning till lönespecialist/lönekonsult eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdiga.
* Minst 5 års erfarenhet av löneadministration i närtid.
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
* Mycket god datavana.
* God systemkunskap och erfarenhet av arbete i lönesystem samt förståelse för systemflöden kopplade till löneprocessen.
Det är meriterande om du har:
* Ytterligare utbildning inom arbetsrätt.
* Erfarenhet av personalsystemet Heroma, personalarbete inom offentlig sektor samt arbete med statliga kollektivavtal och löneprocesser.
* Erfarenhet av processutvecklingsarbete.
* Erfarenhet av att hålla utbildningar för kollegor inom löneprocessen.
* Mycket goda kunskaper i Officepaketet.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312169".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-0225)
Kriminalvården, Sektionen för personaladministration
Sektionschef
Petter Lindvall 072-2475780
9838150