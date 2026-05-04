Lönespecialist till ICA Affärsservice
ICA Sverige AB (Mimer) / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2026-05-04
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ICA Sverige AB (Mimer) i Västerås
Lönespecialist ICA Affärsservice
Vi söker nu en lönespecialist till vårt fantastiska team på Butikslön/ICA Affärsservice. Hos ICA Affärsservice finns en spännande blandning av den stora koncernens styrka med den enskilda handlarens entreprenörsanda. Här finns också en unik möjlighet att lära känna många olika branscher. Vi är i ständig förändring och det händer alltid nya saker vilket leder till utvecklande arbetsdagar. ICA ligger i framkant när det gäller många områden och ICA Affärsservice satsar hela tiden på innovation för framtiden och är en av Nordens största lokala leverantör av ekonomi- och lönetjänster.
Som en del av ICA Affärsservice kommer du att arbeta tillsammans med många engagerade kollegor som är professionella, mycket kompetenta och sätter en stolthet i att alltid göra våra kunders vardag enklare. Vill du så finns fantastiska möjligheter att utvecklas med oss! Vi sitter i fina lokaler centralt i härliga Västerås.
Om jobbet som Lönespecialist
Som Lönespecialist arbetar du med hela löneprocessen i team med dina kollegor. I arbetsuppgifterna ingår bland annat registrering av löneunderlag samt bearbetning av lönefiler, vilket är en stor del av uppdraget. Du ansvarar för att genomföra löneberäkningar och stämmer av att inkomna uppgifter är bearbetade. I lönearbetet ingår även administration av nya bolag. På Butikslön har du mycket kontakt med handlarna i butikerna. Kontakten sker via vårt ärendehanteringssystem Service Now, i första hand via mejl, men även per telefon. Du har en stödjande och konsultativ roll i att tolka lagar och avtal gällande lönefrågor. På Löneavdelningen jobbar vi löpande med verksamhetsutveckling i vår strävan att alltid bli bättre. En viktig del i arbetet är att tillsammans med övriga medarbetare inom avdelningen ständigt utforma och utveckla arbetsprocesserna.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är serviceinriktad, gillar att hjälpa andra och stimuleras av att arbeta mot deadlines. Du har en glad och positiv inställning, tycker om att arbeta i team men har också förmågan att arbeta och leverera självständigt. Du är strukturerad och noggrann då arbetet kräver att vi levererar i rätt tid och till rätt kvalité. Då stor del av vår kommunikation sker över telefon ställs stora krav på att du har lätt att kommunicera och förmåga att skapa förtroende.
Vi arbetar dagligen med lärande och Självledarskap för att vinna framtiden tillsammans, och några nyckelord för oss är ansvarsfull, proaktiv och modig. Vi förutsätter att du är en van datoranvändare med förmåga att lära nytt.
Krav är godkänd YH utbildning inom lön eller flera års erfarenhet av kvalificerat lönearbete.
Därför ska du välja ICA
Vill du göra varje dag lite enklare ihop med oss? Det är nämligen precis det vi vill göra. För våra kunder och för oss själva. Vi vill att alla ska kunna må bättre, handla bekvämare, laga bättre mat och leva i ett mer hållbart samhälle. Och det är du och vi tillsammans som gör det här. Läs mer om livet på ICA här.
Vad händer nu?
Stämmer ovanstående in på dig så är vi övertygade om att du kommer att bli en viktig del i vårt team!
Välkommen med din ansökan (CV) snarast möjligt, dock senast 2026-05-31.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Anställningsform
VikariatPubliceringsdatum2026-05-04Tillträde
Enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter
Processchef Butikslön: Sonja Welz
Telefonnummer: 070-240 43 54. Mejl: sonja.welz@ica.se
Fackliga kontakter
Unionen: Umit Dag, umit.dag@ica.se
Akademikerföreningen: Kontaktas via mailbox: akademikerforeningen@ica.se
Välkommen till oss!
ICA ska spegla våra kunder och samhället, vi strävar därför efter att anställa människor med olika bakgrund, kompetenser, kunskap och erfarenheter. Vi värnar om goda arbetsmiljöförhållanden med mål om helt rökfria arbetsplatser. Om roller kräver det så behöver du genomgå tester, bakgrundskontroller och drogtestning innan anställning.
Läs mer om hur det är att jobba på ICA. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: boxhrsupport@ica.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ICA Sverige AB
(org.nr 556021-0261)
Ingenjör Bååths gata 11 (visa karta
)
721 84 VÄSTERÅS Arbetsplats
ICA Sverige AB (Mimer) Jobbnummer
9889102