Lönespecialist till HR-servicecenter
2025-08-22
Vi söker dig som vill bli en del av vårt spännande team på HR-servicecenter. Är du en modig, nyfiken och engagerad lagspelare? Som har ett öga för detaljer och gillar när tempot är högt? Då ska du inte tveka med att skicka in din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stad som arbetsgivare har cirka 10 000 medarbetare och 470 chefer. Stadsledningsförvaltningen är en av nio förvaltningar och leds av vår biträdande stadsdirektör. För att kunna utföra vårt uppdrag är vi organiserade i sju olika avdelningar. Vår förvaltning har ett viktigt och spännande uppdrag där vi finns till för andra - för kollegor, andra förvaltningar, helsingborgaren och företagen , för att nämna några. Stadsledningsförvaltningen ska - leda, utveckla och samordna kommunens verksamhet inom övergripande och gemensamma områden, - erbjuda tjänster och produkter som efterfrågas av kommunstyrelsen, förvaltningar och bolag, inklusive gemensamma funktioner som riktar sig direkt till helsingborgarna, - i samverkan med externa parter skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Helsingborg.
HR-servicecenter är en del av HR-avdelningen inom Stadsledningsförvaltningen. HR-servicecenters uppdrag är att hantera löneadministration, pensionsadministration och systemförvaltning av samverkande partners lönesystem för att säkerställa lönehanteringsprocessen för samverkande kommuner inom Familjen Helsingborg. Samverkan inom HR-servicecenter består av kommunerna; Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Ängelholm.
I dagsläget levererar vi drygt 30 000 lönespecifikationer per månad till ett belopp av cirka 500 miljoner kronor. Vår support är bemannad varje vardag och hanterar ca 3 500 samtal i månaden från medarbetare, chefer, chefsstöd, specialister, myndigheter med flera. Vi är idag drygt 50 medarbetare på HR-servicecenter. HR-servicecenters målsättning är att utvecklas med flera kunder inom Familjen Helsingborg, att bidra till kostnadseffektivitet för våra uppdragsgivare och bli Sveriges bästa servicecenter.
Vi söker en lönespecialist som vill vara med och fortsätta att ständigt utveckla en professionell serviceverksamhet. Tjänsten avser en visstidsanställning.
Kundens fokus, att fortsätta och utveckla digitala processer och att arbeta smartare tillsammans är prioriterade områden för oss som stödorganisation till chefer, chefsstöd och anställda inom de kommuner som samverkar avseende löne- och pensionsadministration inom Familjen Helsingborg.Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
Som lönespecialist kommer du att arbeta med alla arbetsuppgifter inom lön; allt från hantering av supportärenden och intyg, registrering av anställningar och löneunderlag till kvalitetssäkring och kontroller. I arbetet ingår också att bemanna vår supportfunktion och ge information och stöd till våra kunder. Kvalifikationer
Vi söker dig som gärna har erfarenhet av att arbeta med löneadministration. Du har en hög allmän datamognad och intresse av att lära dig nya system. Det är meriterande om du har erfarenhet av lönearbete i HR-systemet Personec P. Har du kunskap om avtal och lagar som reglerar anställningar i den offentliga sektorn är även detta ett plus.
För att trivas hos oss ska du tycka om att arbeta i en miljö som ständigt utvecklas och har ett högt tempo. Du drivs också att vara med och utveckla genom att se möjligheter och lösa problem. Som person är du ansvarstagande, strukturerad, kommunikativ och öppen. Du har fallenhet för att ge god service, samarbeta med andra och skapa förtroende. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din förmåga att vara en bra lagspelare.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
För att vara rädda om varandras tid och förväntningar önskar vi att du anger löneanspråk och tillträdesdatum i din ansökan.
Vi tillämpar individuell lönesättning, lönespannet hos oss ligger på 29000-34000 beroende på tidigare erfarenhet, utbildning och kompetens.
I denna rekrytering använder vi inte personliga brev, utan baserar urvalet på de frågor du besvarar i ansökningsformuläret. Vi tillämpar även löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 21/9 2025
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Tillträde efter överenskommelse
Varaktighet: 6 mån, med eventuell möjlighet till förlängning.
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess.
