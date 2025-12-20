Lönespecialist som uppskattar utveckling!
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen / Administratörsjobb / Hallstahammar Visa alla administratörsjobb i Hallstahammar
2025-12-20
, Surahammar
, Köping
, Västerås
, Kungsör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen i Hallstahammar
Lockas du av en roll där servicekänsla, noggrannhet och möjligheten att vara med och skapa utveckling och förbättring står i fokus? Har du erfarenhet och utbildning inom löneområdet och vill vara med i vårt digitala förändringsarbete framåt? Vi står inför några spännande år med digitalisering i centrum och söker nu en engagerad kollega som vill vara med på vår resa.
Hos oss på Kommunstyrelseförvaltningen blir du en självklar del av ett sammansvetsat team som består av fem lönespecialister och systemförvaltare. Tillsammans ansvarar vi för att stötta hela kommunen med löneadministration och vara ett tillgängligt stöd i lönefrågor. Vi värnar om att du ska trivas hos oss och erbjuder därför flexibel arbetstid samt möjlighet till distansarbete vissa dagar, så att du kan skapa balans mellan arbete och fritid.Publiceringsdatum2025-12-20Arbetsuppgifter
Du som söker är engagerad i ditt arbete och vill vara en del av ett team där samarbete och laganda värderas högt. Under 2026 kommer vi bland annat att implementera en ny modul för digitala anställningsavtal samt arbeta med upphandling och förbättring av våra processer. I rollen arbetar du med hela löneprocessen, vilket innebär att du tolkar och tillämpar gällande lagar och kollektivavtal. Anställnings- och lönerapportering är centrala delar av ditt uppdrag, där du självständigt kontrollerar och ansvarar för löneberäkningar och inkomna underlag. Huvuddelen av arbetet sker i Personec P och andra HR-relaterade system, och enheten ansvarar även kommunens personalarkiv.
Du har många kontaktytor och stöttar chefer och medarbetare i kommunen i lönefrågor. Tillsammans med dina kollegor strävar du alltid efter att hitta smartare och effektivare arbetssätt och bidrar aktivt i enhetens gemensamma uppföljnings- och planeringsarbeteKvalifikationer
För att lyckas och trivas i rollen har du gymnasieutbildning och en avslutad eftergymnasial utbildning inom lön, eller minst fem års aktuell och relevant erfarenhet av kvalificerat lönearbete. Du har erfarenhet från en liknande roll och är van att arbeta digitalt, med mycket god IT-vana och systemförståelse.
Vi ser att du tidigare har arbetat i Personec P och Timecare, vilket gör att du snabbt kan bli självgående. Kunskap om arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal är viktigt, och det är meriterande om du har erfarenhet av Allmänna bestämmelser. Har du dessutom arbetat med implementation eller upphandling av system, gärna inom lön, är det positivt.
Som person är du noggrann och ansvarsfull, planerar och strukturerar ditt arbete väl och trivs med att arbeta självständigt men ser också värdet av att samarbeta och bidra till gruppens mål. Du är trygg i dig själv även när tempot är högt, är social och har ett starkt servicefokus. Eftersom du ofta har kontakt med både kollegor inom organisationen och med externa aktörer, behöver du kunna uttrycka dig tydligt och professionellt på svenska, både muntligt och skriftligt. Du har lätt för att förmedla information pedagogiskt, och bygger förtroendefulla relationer i ditt arbete.
ÖVRIGT
Att jobba i Hallstahammars kommun innebär att ha ett arbete som betyder mycket för många. Vi levererar välfärd till kommunens invånare oavsett vilken fas i livet man befinner sig i, vi sköter om parker, röjer snö, ser till att biblioteket har öppet och att skolan och äldreomsorgen fungerar väl. När du börjar jobba hos oss blir du del av ett lag som tillsammans utför Sveriges viktigaste jobb.
Hallstahammars kommuns vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära och där nytänkande och kreativitet är självklart. Här hittar du det goda livet i storstadens närhet. Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295321-2025-44". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallstahammars kommun
(org.nr 212000-2064) Arbetsplats
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kontakt
Enhetschef Bemanning- och löneenheten
Elin Engström elin.engstrom1@hallstahammar.se 0220-24031 Jobbnummer
9658083