Lönespecialist sökes till kund i Norrköping!
2026-02-09
OM ROLLEN
Vill du vara med och utveckla löneavdelningen i en innovativ mediekoncern? Vi söker en driven och erfaren lönekonsult i Norrköping med specialistkompetens inom distributörsavtal och transportsidan, som kan bidra till både operativ och strategisk utveckling tillsammans med 4 andra lönespecialister.
Uppdraget är på ca 6 månader och för rätt person så finns det en möjlighet för en överrekrytering. Starten är i mars/april. Underkonsulter är också välkomna att söka till denna roll.
Självständigt hantera hela löneprocessen för ca 1800 anställda, varav ca 1000 distributörer/bud, journalister
Säkerställa korrekt lönehantering enligt distributörsavtal och transportavtal.
Arbeta i lönesystemet Agda PS, och gärna även Flex, CatalystOne (HR-system) och Medvind (tidrapportering)
Delta i digitaliseringsprojekt och bidra till utveckling av processer och rutiner
Stötta och utbilda kollegor, samt vara en aktiv del av teamet och verksamheten
DIN PROFIL
Vi söker dig som har en vilja att utvecklas. Du är nyfiken, initiativtagande och gillar att förbättra arbetssätt genom att hitta smartare och mer effektiva lösningar.
Du är servicemedveten och har förmågan att ge professionell, tydlig och lösningsorienterad support till hela organisationen. Kvalitet och förtroende i lönearbetet är något du alltid sätter i första rummet.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
Distributörs- och/eller transportavtal
Vana att arbeta i lönesystemet Agda
Erfarenhet av lönearbete och god kunskap om flera kollektivavtal, särskilt distributionsavtalet och transport
Som person är du flexibel, samarbetsvillig och bidrar till en positiv, lösningsfokuserad arbetsmiljö där teamarbete och engagemang värdesätts.
OM WISE PAYROLL
Wise Payroll är specialister på rekrytering, konsultlösningar och strategisk rådgivning inom lön. Vi bygger lönefunktioner som inte bara levererar rätt siffror i tid, utan också stärker tilliten till hela organisationen. Vi fyller glappet mellan teknik, lagstiftning och människa, och ser till att du har rätt kompetens på plats, när det verkligen gäller.
NÄR DU BLIR EN AV OSS
Som konsult hos Wise blir du en del av ett sammanhang där vi värdesätter både din trygghet och din utveckling. Vi erbjuder marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och kollektivavtal - för oss är inget viktigare än att du känner dig trygg i din anställning.
Från dag ett på ditt konsultuppdrag får du möjlighet att utvecklas, utmanas och påverka framtidens arbetsplatser - tillsammans med engagerade kollegor, och med oss som ständigt bollplank. Oavsett var du befinner dig i karriären ska rollen som konsult ge dig erfarenheter, kunskaper och inspiration inför nästa steg.
Välkommen till Wise - en värld full av möjligheter!
DIN ANSÖKAN
För att söka rollen klicka på "Ansök nu", samt bifoga CV. Notera att vi ej kan ta emot ansökningar via mail. I konsultvärden går det ofta snabbt så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med din ansökan.
