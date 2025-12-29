Lönespecialist sökes i Nyköping!
2025-12-29
Har du ett eller några års erfarenhet inom lön och känner dig redo att ta nästa steg? Vill du arbeta nära kund, ansvara för hela löneprocessen och samtidigt vara en del av ett engagerat och sammansvetsat team? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Din roll hos ossSom lönekonsult hos vår kund blir du en viktig del av ett kompetent löneteam. Du arbetar flertalet dagar i veckan från deras kontor i Nyköping och ansvarar självständigt för hela löneflödet - från start till färdig leverans. Rollen innebär ett nära samarbete med våra kunder, där du fungerar som rådgivare och kontaktperson i lönefrågor.
Arbetet omfattar bland annat löpande löneadministration, rapportering till myndigheter och externa parter samt tolkning och tillämpning av lagar och regelverk. Du kommer att arbeta med både svenska och internationella kunder inom olika branscher, vilket ger en varierad och utvecklande vardag.
Även om du arbetar självständigt värdesätter vi samarbete högt. Många uppdrag genomförs tillsammans och stor vikt läggs vid teamkänsla och kunskapsutbyte - både i det dagliga arbetet och i gemenskapen på kontoret.
Vem vi sökerVi söker dig som är engagerad, serviceinriktad och trivs i en rådgivande roll med mycket kundkontakt. Du är strukturerad, tar ansvar för ditt arbete och har ett genuint intresse för att leverera kvalitet. Samtidigt är du social och tycker om att bidra till ett positivt arbetsklimat där samarbete och relationer står i fokus.
Du är nyfiken, lösningsorienterad och vill fortsätta utvecklas inom löneområdet - både professionellt och personligt.
Vi hoppas att du har:Eftergymnasial utbildning inom lön (YH) eller motsvarande
Cirka 1-3 års erfarenhet av självständigt lönearbete, gärna från byrå
God systemvana och ett intresse för digitala verktyg (erfarenhet av Hogia Lön+ är meriterande)
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Vad du får:
På detta bolag får du möjlighet att växa i en organisation som värdesätter både kompetensutveckling och trivsel. Du får tidigt ansvar och har möjlighet att påverka ditt arbete och din fortsatta karriär. Du erbjuds attraktiva förmåner, friskvård, sociala aktiviteter och - viktigast av allt - engagerade och stöttande kollegor.
Företaget har haft branschens nöjdaste kunder sedan 2013 och utses regelbundet till Karriärföretag. De tror på långsiktighet och på att medarbetarna själva är med och formar sin framtid i organisationen.
Vi svarar gärna på frågor
För frågor om tjänsten kontakta Erik Örvell på 072 155 59 50, erik.orvell@peopleoffinance.se
. Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
People of Finance & Interim är rekryterings- och konsultföretaget för marknadens mest eftertraktade ekonomerna och företag. Att söka denna möjlighet genom oss ger rätt person goda möjligheter till en spännande karriärutveckling - både nu och i framtiden. Vi sitter med fler spännande interimsuppdrag samt rekryteringar och genom att söka en roll genom oss kan också fler intressanta möjligheter dyka upp, utöver denna möjlighet. Glöm inte att följa vår LinkedIn för att ta del av spännande uppdrag och karriärmöjligheter - klicka här för att följa.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Detta är ett heltidsjobb.
