Lönespecialist Securitas Stockholm
2025-10-03
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar. Tillsammans hjälps vi åt att bygga högpresterande och engagerade team genom mångfald och inkludering. Som en nyckelperson hos oss har du möjligheten att skapa en balanserad och positiv kultur där medarbetarna får ta plats och coachas till att prestera på toppen av sin förmåga.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
En av våra härliga kollegor kommer att gå i pension lagom till jul och med anledning av det letar vi efter en ny lönespecialist till vårt huvudkontor i Stockholm. Är du lönespecialist med erfarenhet från en större organisation och är ute efter en ny spännande roll så har vi en bra möjlighet öppen för dig!
Hos oss erbjuds du en specialistroll i ett team på 17 personer som består av lönespecialister, personaladministratörer och systemförvaltare. Lönekontoret tillhör den centrala HR-avdelningen och är beläget på Securitas huvudkontor på Lindhagensplan. Här sitter vi i fräscha, moderna lokaler med fri tillgång till eget gym i fastigheten.
I rollen kommer du tillsammans med teamet att självständigt arbeta med hela löneprocessen för samtliga kollektivanställda och tjänstemän - vilket omfattar drygt 10 000 anställda i landet.
Vi tror att du är en person som tycker om att leverera det lilla extra till organisationen - både som en tillgänglig och sakkunnig kontaktperson kring lönefrågor till våra medarbetare, men också som en rådgivande partner mot chefer i frågor kring avtalstolkning och rutiner kopplade till lön. Har du också erfarenhet av att arbeta i HR+8 som vi gör, är det ett stort plus!
Exempel på arbetsuppgifter som ingår i rollen:
Ge serviceinriktad support i lönerelaterade frågor till både medarbetare och chefer
Utföra lönekorrigeringar och kvalitetskontroller i den månatliga löneprocessen
Administrera förfrågningar från myndigheter
Hantera förmåner, avdrag och skulder
Tillsammans med teamet utveckla befintliga arbetsprocesser och strukturer
Tjänsten passar dig som vill arbeta med lönerelaterade frågor tillsammans med ett sammansvetsat gäng som också gillar att ha roligt på jobbet. Hos oss jobbar många olika typer av personligheter, men vi alla delar samma engagemang och driv i arbetet: att jobba för ett tryggare samhälle.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kvalifikationer
Relevant utbildning inom löneområdet
Dokumenterad erfarenhet av löneadministration i större volymer
Meriterande:
Auktorisation som lönekonsult
Tidigare erfarenhet av att arbeta med löneadministration både för kollektivanställda och tjänstemän
Erfarenhet av att arbeta med lönehandläggning i HR+8
Omfattade kunskaper i Excel
Som person ser vi gärna att du kommer till oss med ett starkt driv och nyfikenhet att vilja utveckla och förnya processer och delar gärna med dig av dina kunskaper och tidigare erfarenheter till oss andra. Du är bra på att planera, strukturera och prioritera. Du har ett helhetsperspektiv och gillar att ta initiativ till förbättringar. Du är van att ta ansvar och att få med andra kollegor i den gemensamma arbetsuppgiften, likväl som du också kan arbeta självständigt. Du vill vara del av och bidra i ett team som hela tiden stöttar varandra i det gemensamma arbetet.
Störst vikt kommer vi lägga vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag! Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef: ann-kristine.palmqvist@securitas.se
Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 19/10 2025
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
