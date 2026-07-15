Lönespecialist med systemansvar till Björkdalsgruvan AB
Björkdalsgruvan Aktiebolag / Ekonomiassistentjobb / Skellefteå Visa alla ekonomiassistentjobb i Skellefteå
2026-07-15
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Vill du kombinera operativt lönearbete med utveckling och digitalisering i en verksamhet där utveckling och förbättring står högt på agendan?
Björkdalsgruvan står inför ett införande av nytt HR-system och söker nu en lönespecialist som vill ta en nyckelroll i att utveckla vår lönefunktion och bidra till en modern och värdeskapande HR-organisation.
Hos oss får du en roll där du både ansvarar för kvalitet i det dagliga arbetet och är med och driver utveckling som gör verklig skillnad i verksamheten.
Din roll – där drift möter utveckling
I rollen som lönespecialist har du, tillsammans med en kollega, ett helhetsansvar för löneprocessen och arbetar nära verksamheten i en bred och självständig funktion. Du ingår i avdelningen HR, Lön och Kommunikation och rapporterar till HR-chef. Du blir en del av ett team med tre kollegor, där HR-funktionen består av två HR-specialister och en administratör, där ni arbetar nära tillsammans i det dagliga arbetet.
Under den första perioden kommer du även att ha en central roll i införandet av ett nytt HR-system, där du driver projektet framåt tillsammans med interna och externa parter.
Därefter övergår rollen i huvudsak till specialist inom lön med fortsatt systemansvar.Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Ha helhetsansvar för löneprocessen tillsammans med kollega, inklusive lönekörningar och tillhörande leveranser
Säkerställa korrekt lönehantering enligt lagar och kollektivavtal
Stötta chefer och medarbetare i löne- och arbetsrättsliga frågor
Ansvara för rapportering, statistik och kvalitetssäkring
Delta i utveckling av arbetssätt, rutiner och processer
Inom HR-systemområdet (initial fas):
Projektleda införande av nytt HR-system
Ansvara för kravställning och samordning med leverantör
Planera och genomföra utbildningsinsatserProfil
Vi söker dig som är trygg i din kompetens inom löneområdet och som trivs i en roll där du både arbetar operativt och utvecklingsinriktat, liksom bidrar till en gott samarbete med kollegor.
Du har:
Flerårig erfarenhet av kvalificerat lönearbete
God systemvana inom lön/HR-system
God kunskap inom arbetsrätt kopplat till lön
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av systemimplementering
Projektledarerfarenhet
Erfarenhet från industri eller kollektivavtalsbunden verksamhet
Som person är du:
Strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten
Självständig och ansvarstagande
Pedagogisk och kommunikativ
Drivande i förbättringsarbete
Om Björkdalsgruvan
Björkdalsgruvan är en modern gruvverksamhet där vi arbetar med ständig utveckling, säkerhet och effektivitet. Vi är en del av Alkane Resources och verkar i en bransch som spelar en viktig roll i samhället.
Hos oss får du arbeta i en verksamhetsnära roll där du har stor möjlighet att påverka, både i det dagliga arbetet och i vår fortsatta utveckling.
Varför arbeta hos oss?
Vi erbjuder:
En nyckelroll i utvecklingen av vår HR- och lönefunktion
Möjlighet att driva ett strategiskt viktigt systemprojekt
En verksamhetsnära roll med stort eget ansvar
En organisation där samarbete, förbättring och säkerhet står i fokus
FörmånerSå ansöker du
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Anna Magnusson, HR-chef
Telefonnummer: 070-2791112
Vid vissa rekryteringar genomför vi en bakgrundskontroll på den kandidat som når det sista urvalssteget. Detta görs som ett led i vårt säkerhetsarbete och för att bidra till en trygg arbetsplats där både information och resurser hanteras på ett säkert sätt.
I Björkdalsgruvan, utanför Sandfors Kåge, bryter vi guldmalm i vår underjordsgruva. Vi ligger strax utanför Sandfors knappt fyra mil nordväst om Skellefteå. På vår site har vi hela gruvprocessen från prospektering, planering och brytning till själva anrikningen samt avfallshantering i form av dammar. Vi är ett ungt och drivet gäng med drygt 265 anställda och ett hundratal entreprenörer. Vi ägs av Alkane Resources. Du kommer till en kultur präglad av säkerhet, samarbete och optimism, där det är lätt att känna sig hemma. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Björkdalsgruvan Aktiebolag
(org.nr 556209-6098), https://alkane.com.au/about/our-locations/
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För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Björkdalsgruvan, HR Kontakt
HR-chef
Anna Magnusson anna.magnusson@alkres.se 070-2791112 Jobbnummer
10003464