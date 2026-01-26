Lönespecialist med SAP erfarenhet - 50%
Wise Group AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wise Group AB i Stockholm
, Järfälla
, Tyresö
, Upplands Väsby
, Gävle
eller i hela Sverige
Till vår kund i Solna söker vi en erfaren lönekonsult för ett spännande helårsuppdrag på deltid ca 50%, med start i början av februari och pågående under hela 2026. Vår kund sitter i trivsamma lokaler med goda kommunikationsmöjligheter. Du har möjlighet till hybridarbete med tre dagar på kontoret i veckan.
För detta uppdrag går det bra att söka både om du är konsult med eget bolag eller om du vill vara anställd som konsult hos oss på Wise.
OM ROLLEN
Vi söker en erfaren lönespecialist till vår kunds löneteam. Teamet hanterar löner för cirka 4 000 medarbetare runt om i landet, där största delen är arbetare och resterande tjänstemän.
I rollen ansvarar du för hela löneprocessen, från ax till limpa, och säkerställer korrekt hantering av löner. Kunskap i SAP lön är meriterande men inget krav samt även om du har erfarenhet av kollektivavtalet livsmedel.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Hantera hela löneprocessen ax till limpa
Säkerställa korrekt hantering av skift, tidrapporter och avvikelser
Administrera och uppdatera löne- och personaldata i systemet
Ge stöd och svara på frågor från medarbetare och verksamheten kring löner
Utföra lönekontroller och rapportering enligt gällande lagar, avtal och interna riktlinjer
Delta i förbättringsarbete och föreslå effektiva lösningar i löneprocessen
DIN PROFIL
Vi söker dig som är senior lönespecialist med gedigna kunskaper inom lön och komplexa löneprocesser. Du har cirka 3-4 års erfarenhet av lönearbete och gärna en löneutbildning. Erfarenhet av att arbeta i SAP lön är meriterande för detta uppdrag men inget krav.
Som person är du ansvarsfull, drivande och kan arbeta självständigt samtidigt som du samarbetar väl i ett större team - du är en riktig lagspelare. Du är serviceminded, noggrann, kommunikativ och lösningsorienterad. Goda kunskaper i engelska är meriterande, även om språket inte används dagligen.
OM WISE PAYROLL
Wise Payroll är specialister på rekrytering, konsultlösningar och strategisk rådgivning inom lön. Vi bygger lönefunktioner som inte bara levererar rätt siffror i tid, utan också stärker tilliten till hela organisationen. Vi fyller glappet mellan teknik, lagstiftning och människa, och ser till att du har rätt kompetens på plats, när det verkligen gäller.
NÄR DU BLIR EN AV OSS
Som konsult hos Wise blir du en del av ett sammanhang där vi värdesätter både din trygghet och din utveckling. Vi erbjuder marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och kollektivavtal - för oss är inget viktigare än att du känner dig trygg i din anställning.
Från dag ett på ditt konsultuppdrag får du möjlighet att utvecklas, utmanas och påverka framtidens arbetsplatser - tillsammans med engagerade kollegor, och med oss som ständigt bollplank. Oavsett var du befinner dig i karriären ska rollen som konsult ge dig erfarenheter, kunskaper och inspiration inför nästa steg.
Välkommen till Wise - en värld full av möjligheter!
DIN ANSÖKAN
För att söka rollen klicka på "Ansök nu", samt bifoga CV. Notera att vi ej kan ta emot ansökningar via mail. I konsultvärden går det ofta snabbt så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med din ansökan.
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Ida Asmar (ida.asmar@wise.se
) eller Talent Acquisition Specialist Gabriella Olaison (gabriella.olaison@wise.se
). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6814616-1808436". Arbetsgivare Wise Group AB
(org.nr 556686-3576), https://jobs.wise.se
Linnégatan 87 (visa karta
)
115 23 STOCKHOLM Arbetsplats
Wise Jobbnummer
9705768