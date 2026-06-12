Lönespecialist med inslag av HR
Wise Group AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-06-12
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Till vår kund söker vi nu en Lönespecialist med starkt fokus på lön med inslag av HR till ett spännande konsultuppdrag!
Start är efter sommaren och pågår 6 månader.
I denna roll blir du en viktig del av HR-teamet där du får arbeta både operativt och koordinerande. Du ansvarar för cirka 500 tjänstemän och arbetarlöner och du kommer att arbeta i lönesystemet AGDA. Erfarenhet av både AGDA och av kollektivavtal är därav starkt meriterande.
Utöver lönehanteringen arbetar du brett med HR-administration och stöttar chefer och medarbetare i det dagliga HR-arbetet.
Vi söker dig som är i början av din karriär med ca 1–2 års erfarenhet inom lön. Som person är du noggrann, strukturerad och har lätt för att samarbeta. Du är trygg i svenska och engelska i både tal och skrift.
OM WISE PAYROLL
Wise Payroll är specialister på rekrytering, konsultlösningar och strategisk rådgivning inom lön. Vi bygger lönefunktioner som inte bara levererar rätt siffror i tid, utan också stärker tilliten till hela organisationen. Vi fyller glappet mellan teknik, lagstiftning och människa, och ser till att du har rätt kompetens på plats, när det verkligen gäller.
NÄR DU BLIR EN AV OSS
Som konsult hos Wise blir du en del av ett sammanhang där vi värdesätter både din trygghet och din utveckling. Vi erbjuder marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och kollektivavtal – för oss är inget viktigare än att du känner dig trygg i din anställning.
Från dag ett på ditt konsultuppdrag får du möjlighet att utvecklas, utmanas och påverka framtidens arbetsplatser – tillsammans med engagerade kollegor, och med oss som ständigt bollplank. Oavsett var du befinner dig i karriären ska rollen som konsult ge dig erfarenheter, kunskaper och inspiration inför nästa steg.
Välkommen till Wise – en värld full av möjligheter!
DIN ANSÖKAN
För att söka rollen klicka på "Ansök nu", samt bifoga CV. Notera att vi ej kan ta emot ansökningar via mail. I konsultvärlden går det ofta snabbt så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med din ansökan.
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Ida Asmar, ida.asmar@wise.se
eller Talent Acquisition Specialist Sanna Apelgren, sanna.apelgren@wise.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7901471-2051131". Arbetsgivare Wise Group AB
(org.nr 556686-3576), https://jobs.wise.se
Linnégatan 87 (visa karta
)
115 23 STOCKHOLM Arbetsplats
Wise Jobbnummer
9961996