Lönespecialist med erfarenhet av SD Worx

ShareNode AB / Administratörsjobb / Stockholm
2025-10-30


Visa alla administratörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos ShareNode AB i Stockholm, Solna, Täby, Norrköping, Linköping eller i hela Sverige

Lönespecialist med erfarenhet av SD Worx

ShareNode söker nu en lönespecialist med minst 2-3 års erfarenhet till ett uppdrag på 6-12 månader.

Du blir en del av ett engagerat team med 7 andra lönespecialister. Vi värdesätter samarbete, öppenhet och att ha kul tillsammans på jobbet.

Vi söker dig som:
Har minst 2-3 års erfarenhet av lönearbete, gärna i större organisationer
Har god kunskap i SD Worx
Är flexibel, framåt och serviceinriktad
Trivs med att arbeta i team och bidra till en positiv gruppdynamik
Kommunicerar obehindrat på svenska

Vi lägger stor vikt vid personlighet:

Vi söker inte nödvändigtvis den mest seniora kandidaten - det viktigaste är att du passar in i gruppen, är läraktig och har ett proaktivt arbetssätt samt erfarenhet av SD Worx.

Om uppdraget:
Hybrid - arbete på kontoret minst 2 dagar/vecka i Solna.
Längre konsultuppdrag med start omgående
Vår förstahandslösning är att du går in i uppdraget genom en visstidsanställning hos ShareNode.

Om du tycker detta låter intressant så registrera dig gärna på vår hemsida genom att klicka på "sök denna tjänst" i annonsen.

Välkommen att bli en del av ShareNodes nätverk - där utveckling, samarbete och framtidens ekonomi står i fokus!

Om ShareNode:

ShareNode är ett modernt konsultföretag med fokus på affärsstödsfunktioner som erbjuder våra kunder tjänster inom fyra områden delar; nätverk, konsulttjänster, interim och rekrytering. Våra primära fokusområden är ekonomi, lön och HR.Vi vill se välmående företag och organisationer där människor, teknik och förändring går hand i hand. ShareNode finns till för att underlätta för företagen och dess medarbetare i vardagen och för att hjälpa dem in i framtiden.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ShareNode AB (org.nr 559043-8080)

Kontakt
Sofia Fogelström
sofia.fogelstrom@sharenode.se

Jobbnummer
9580899

Prenumerera på jobb från ShareNode AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos ShareNode AB: