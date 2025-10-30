Lönespecialist med erfarenhet av SD Worx
ShareNode söker nu en lönespecialist med minst 2-3 års erfarenhet till ett uppdrag på 6-12 månader.
Du blir en del av ett engagerat team med 7 andra lönespecialister. Vi värdesätter samarbete, öppenhet och att ha kul tillsammans på jobbet.
Vi söker dig som:
Har minst 2-3 års erfarenhet av lönearbete, gärna i större organisationer
Har god kunskap i SD Worx
Är flexibel, framåt och serviceinriktad
Trivs med att arbeta i team och bidra till en positiv gruppdynamik
Kommunicerar obehindrat på svenska
Vi lägger stor vikt vid personlighet:
Vi söker inte nödvändigtvis den mest seniora kandidaten - det viktigaste är att du passar in i gruppen, är läraktig och har ett proaktivt arbetssätt samt erfarenhet av SD Worx.
Om uppdraget:
Hybrid - arbete på kontoret minst 2 dagar/vecka i Solna.
Längre konsultuppdrag med start omgående
Vår förstahandslösning är att du går in i uppdraget genom en visstidsanställning hos ShareNode.
Om du tycker detta låter intressant så registrera dig gärna på vår hemsida genom att klicka på "sök denna tjänst" i annonsen.
Välkommen att bli en del av ShareNodes nätverk - där utveckling, samarbete och framtidens ekonomi står i fokus!
Om ShareNode:
Om ShareNode:

ShareNode är ett modernt konsultföretag med fokus på affärsstödsfunktioner som erbjuder våra kunder tjänster inom fyra områden delar; nätverk, konsulttjänster, interim och rekrytering. Våra primära fokusområden är ekonomi, lön och HR.Vi vill se välmående företag och organisationer där människor, teknik och förändring går hand i hand. ShareNode finns till för att underlätta för företagen och dess medarbetare i vardagen och för att hjälpa dem in i framtiden.
