Lönespecialist med erfarenhet av lönesystemet HRM Software

Är du lönespecialist med särskild erfarenhet av lönesystemet HRM Software, pensioner och rapportering till myndigheter? Då kan det vara dig vi letar efter! Vi på Vindex är just nu ute efter en Lönespecialist till vår kund. Under de första sex månaderna går du som konsult via oss på Vindex, för att sedan övergå i en fast anställning hos kundne - givet ett fint samarbete. I rollen som Lönespecialist på det här bolaget arbetar du självständigt med lönehanteringen och ingår i ett engagerat team!
Placering: Stockholm Norrort
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Lönehantering
Säkerställa att kvalitativ och korrekt rapportering genomförs till myndigheter
Tolka och hantera olika anställningsavtal
Upprätta tydliga arbetsmanualer
Förekommande ad hoc-uppgifter
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som har en utbildning inom löneadministration och som har flerårig arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter. För att passa i denna roll krävs kompetens av lönesystemet HRM Software och vi ser gärna att du har erfarenhet av pensionsrapportering, rapportering till myndigheter samt olika typer av kollektivavtal. Utöver det kommunicerar du obehindrat på såväl svenska som engelska, i tal och skrift.
Som person är du noggrann och pedagogisk. Du jobbar självständigt och aktivt för att nå uppsatta mål och deadlines. Dessutom engageras du av att anta en ansvarstagande roll som kräver ett strukturerat arbetssätt!
Ansökan
Kan denna roll vara något för dig? Skicka gärna ditt CV i word-format till oss på Vindex och ange referensnummer SALÖN2951. Tveka inte heller att kontakta ansvarig rekryterare Sara Söderlilja (sara.soderlilja@vindex.se
, 070-171 81 93) vid fler funderingar kring rollen.
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå som arbetar med interimslösningar och rekrytering nischat endast mot ekonomiavdelningen. Vi är specialister på tillsättningar av konsulter och kandidater inom ekonomifunktionen. Detta innebär att vi tillsätter CFO:er, ekonomichefer, controllerchefer, Business Controllers, redovisningschefer, koncernredovisningsekonomer, redovisningsekonomer samt lönespecialister. Är du intresserad av fler uppdrag/tjänster som ekonomiassistent? Kika gärna under fliken Lediga uppdrag och jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: sara.soderlilja@vindex.se
