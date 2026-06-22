Lönespecialist / Kronfågel / Stockholm

Wise Group AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm
2026-06-22


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Vi söker nu en Lönespecialist som vill vara med och påverka, utveckla och säkerställa kvalitet i lönefunktionen. Detta är en roll för dig som inte bara vill arbeta operativt med lön, utan också bidra till förbättringar, systemutveckling och framtida arbetssätt.
Kronfågel befinner sig i en spännande förändringsresa där fokus ligger på att modernisera och utveckla HR- och löneprocesser. Just nu står verksamheten inför implementationen av ett nytt lönesystem (Flex) med fokus på automatisering och effektivisering.
I rollen som Lönespecialist får du ett brett ansvar där du kombinerar operativt arbete med utveckling. Inledningsvis kommer arbetet att vara fokuserat på systemimplementationen av det nya lönesystemet (Flex). Rollen innebär ett nära samarbete med Lönechef och övriga funktioner inom HR och organisationen.

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVARSOMRÅDEN
Du kommer bland annat att:

Ansvara för kvalificerat lönearbete från ax till limpa

Säkerställa att rätt lön betalas ut

Hantera komplexa lönerelaterade frågor, såsom tillägg, helglön och bonusmodeller

Vara delaktig i implementation och uppsättning av nytt lönesystem (Flex)

Driva effektivisering och automatisering av förekommande manuella processer

Arbeta med förbättring av system, flöden och rutiner

Stötta organisationen i lönefrågor och ha dialog med myndigheter vid behov

DIN PROFIL

Publiceringsdatum
2026-06-22

Kvalifikationer
YH-utbildning inom lön eller motsvarande

Flerårig erfarenhet av kvalificerat lönearbete

Erfarenhet av att arbeta självständigt med hela löneprocessen

God systemvana och intresse för system och flöden

Flytande svenska i tal och skrift

Meriterande

Erfarenhet av Flex eller liknande lönesystem

Erfarenhet av systemimplementation

Erfarenhet från mellanstora bolag eller större löneflöden

Erfarenhet av incitaments- eller bonusprogram

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:

Självständig och trygg i din kompetens

Serviceminded med ett konsultativt förhållningssätt

Strukturerad och noggrann

Utvecklingsorienterad och intresserad av förbättringsarbete

Pedagogisk och trivs med att förklara lönefrågor

En lagspelare som uppskattar att arbeta nära andra

Positiv till förändring och motiveras av att utveckla arbetssätt

VÅRT ERBJUDANDE
Hos Kronfågel får du möjlighet att:

Vara delaktig i en förändrings- och utvecklingsresa

Påverka framtida arbetssätt inom lön och HR

Arbeta i ett bolag med tydlig framtidsfokus och tillväxt

Ingå i ett team med god stämning och stark sammanhållning

OM KRONFÅGEL
Kronfågel är Sveriges ledande kycklingproducent och erbjuder ett brett sortiment av svensk kyckling för både vardag och fest. Med fokus på hållbarhet, kvalitet och matglädje arbetar vi för att göra kyckling till ett naturligt val på svenska matbord. Vår produktion sker enligt strikta krav på djurvälfärd och livsmedelssäkerhet, och vi strävar ständigt efter att utveckla produkter som gör det enkelt och gott att äta kyckling.
Med rötter i Sverige och omsorg om både människor, djur och klimat är vi på Kronfågel dedikerade till att bidra till en hållbar framtid.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7946755-2063504".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wise Group AB (org.nr 556686-3576), https://jobs.wise.se
Linnégatan 87 (visa karta)
115 23  STOCKHOLM

Arbetsplats
Wise

Jobbnummer
9972233

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