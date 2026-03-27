Lönespecialist | Konsultuppdrag | Sandviken
2026-03-27
Vill du arbeta med löneadministration i en strukturerad och processdriven miljö? Trivs du med siffror, rutiner och noggrannhet? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig. Vi på Jefferson Wells söker nu en erfaren och systematisk lönespecialist till ett konsultuppdrag i Sandviken. Varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
Ort: Sandviken
Anställningsform: Konsultuppdrag via Jefferson Wells
Omfattning: Heltid
Uppdragets längd: maj 2026 till maj 2027
Övrigt: Uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som konsult hos en större industriaktör med stark lokal närvaro och en kultur som präglas av långsiktighet, säkerhet och kvalitet. I rollen som lönespecialist blir du en viktig del i ett team som arbetar med hela lönekedjan. Du säkerställer att processerna följs, att underlag är korrekta och att löner hanteras med hög kvalitet. Dina uppgifter innebär bland annat:
Daglig hantering av löneunderlag
Kontroll och kvalitetssäkring av information i lönesystem
Frågor från chefer och medarbetare rörande lön
Administrativa uppgifter kopplade till personaldata och rutiner
Vem vi söker
För det här uppdraget söker vi dig som trivs i en roll med ansvar, struktur och tydliga rutiner. Du arbetar metodiskt, har ett gott siffersinne och ser värdet i att leverera med hög kvalitet. Samtidigt är du serviceinriktad och bekväm i kontakten med både chefer och medarbetare.
Vi ser gärna att du har:
Relevant utbildning inom lön
Minst ett par års erfarenhet av arbete som lönespecialist
God systemvana och erfarenhet av att arbeta flera olika lönesystem
Ett strukturerat och noggrant arbetssätt med god känsla för detaljer
Förmåga att ta ansvar och arbeta självständigt, samtidigt som du trivs i nära samarbete med andra
Vi erbjuder
Jefferson Wells är ett av Sveriges ledande konsultbolag med fokus på chefer och specialister. Som konsult hos oss får du tillgång till utvecklande uppdrag hos många av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken. Vi bryr oss om din karriär och din utveckling, och du får en personlig konsultchef med kunskap inom just ditt område. Jefferson Wells är en del av den globala koncernen ManpowerGroup, med målet att få både människor och verksamheter att växa.
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Urvalet sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
