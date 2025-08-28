Lönespecialist
Randstad AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-08-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Är du löneadministratör eller lönespecialist och är på jakt efter nya utmaningar? Vi söker just nu efter löneadministratörer till framtida behov i Göteborg!
Som lönespecialist arbetar du med hela lönekedjan, samt med lönesupport både internt och externt. Som person ser vi att du är noggrann och strukturerad, tar initiativ och har god förmåga att både arbeta självständigt och i grupp. Då arbetet även kan innebära support till organisationer i lönefrågor ser vi även att du är serviceinriktad och flexibel.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter som löneadministratör är:
Löpande lönearbete (förberedelse av lönekörning, registrering av underlag)
Administration sjuklöner, tjänstledigheter, föräldraledigheter etc.
Uppdatera persondata i lönesystemet samt registrering av nyanställda och slutade
Hantering av bankfiler, bokföringsunderlag, pensions- och försäkringsdata
Semesterhantering
Kontakter med externa intressenter som försäkringskassa, skattemyndigheten
Support och service till organisationen
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Intervjuer sker löpande. Uppdragslängd, samt omfattning av arbetstid kan variera beroende på kundens behov. Så ifall du är intresserad av att vara en del av vårt nätverk, sök redan idag!
Ansvarsområden
Löpande lönearbete (förberedelse av lönekörning, registrering av underlag)
Administration sjuklöner, tjänstledigheter, föräldraledigheter etc.
Uppdatera persondata i lönesystemet samt registrering av nyanställda och slutade
Hantering av bankfiler, bokföringsunderlag, pensions- och försäkringsdata
Semesterhantering
Kontakter med externa intressenter som försäkringskassa, skattemyndigheten
Support och service till organisationenKvalifikationer
YH-utbildning i lön eller motsvarande och minst 1 års arbetslivserfarenhet som löneadministratör ELLER gymnasium eller likvärdig utbildning och minst 3 års arbetslivserfarenhet som löneadministratör
goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
goda kunskaper i lönesystem (exempelvis Primula, Heroma, Agda PS)
goda kunskaper i ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
goda kunskaper om kollektivavtal
kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.Erfarenheter
Löneadministration
LönesystemOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9480065