Lönespecalist med start omgående
SJR in Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-06-22
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Är du en erfaren Lönespecialist som trivs med stort eget ansvar och vill ta helhetsgrepp om löneprocessen i en dynamisk organisation? Då kan detta vara rätt roll för dig!
Detta är initialt ett konsultuppdrag med start omgående, med goda möjligheter att för rätt person övergå i en direkt anställning.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Vår kund söker nu en Lönespecialist till en central och självständig roll med ansvar för cirka 250 löner i en organisation med omkring 200 medarbetare. Här verkar du i ett mindre bolag där bredd, initiativförmåga och självledarskap är avgörande.
Ansvarsområden
• Ansvara för hela löneprocessen från ax till limpa
• Säkerställa korrekt hantering av cirka 200 heltidsanställda och ca 50 behovsanställda
• Tolka och tillämpa komplexa kollektivavtal, främst tjänstemannaavtal och Transportavtalet
• Arbeta i en systemintensiv miljö med flera parallella verktyg
• Bidra till förbättringar och effektiviseringar i processer och arbetssätt
Lämplig bakgrund
• Flerårig erfarenhet av kvalificerat lönearbete med helhetsansvar
• Erfarenhet av Hogia Lön+ och Hogia PA (krav)
• Meriterande med erfarenhet av Flex HRM Tid & Resa
• God vana av att arbeta i komplexa systemmiljöer
• Erfarenhet av och god förståelse för kollektivavtalDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och lösningsorienterad. Du är trygg i din kompetens, vågar ifrågasätta och utmana när det behövs, och har en uthållighet som gör att du driver arbetet framåt även i en krävande och föränderlig miljö.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Malin Lindqvist. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-07-20.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2026/05/konsult-annons-bild-29.jpg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Humlegårdsgatan 20 Stockholms län (visa karta
)
103 91 STOCKHOLM Arbetsplats
SJR Kontakt
Malin Lindqvist malin.lindqvist@sjr.se 076-64716 56 Jobbnummer
9973574