Lönekoordinator till bolag i city
Vår kund sitter i trevliga och fina lokaler i centrala Stockholm, på Södermalm. Rollen erbjuder ett hybridupplägg med möjlighet att arbeta hemifrån två dagar i veckan.
Start: Så snart så möjligt
Omfattning: Detta är ett hyrköp, vilket innebär att du inledningsvis blir anställd som konsult med målsättningen att på sikt övergå i en anställning direkt hos kund. Uppdraget är på heltid.
Om rollen
Som lönekoordinator är du en nyckelperson i att säkerställa att hela löneprocessen fungerar korrekt och effektivt. Du arbetar tätt tillsammans med HR-teamet, driftchefer, ekonomiavdelningen och den externa lönebyrån, och ansvarar för att allt underlag levereras i tid och håller hög kvalitet. Med cirka 550 löner som hanteras externt är din roll central för att granska lönerna, fånga upp eventuella avvikelser och besvara frågor från medarbetare och chefer på ett tydligt och serviceinriktat sätt.
Utöver löneprocessen stöttar du HR-teamet i olika administrativa uppgifter och bidrar till att skapa struktur och ordning i det dagliga arbetet. Du har också ett koordinerande ansvar för företagets praktikantprogram, där du säkerställer att processen löper smidigt från start till mål.
Rollen kräver noggrannhet, struktur och ett öga för detaljer, samtidigt som du har förmågan att arbeta lösningsorienterat och skapa tydlighet genom hela processen.
Dina arbetsuppgifter:
Hantering av löneunderlag och kontakt med outsourcad löneleverantör
Administration av anställningsavtal, intyg och personaldokumentation
Uppföljning av frånvaro, semester och andra personalrelaterade uppgifter
Rapportering och statistik
Kontakt med myndigheter (t.ex. Försäkringskassan, Skatteverket)
Tjänstebilsadministration
Publicering
Vi söker dig som har 2-3 års erfarenhet av att arbeta med löneadministration och som framför allt trivs i en koordinerande roll där du får hålla ihop processer, skapa struktur och säkerställa att allt flyter på. Du är trygg i din lönekompetens, tar ansvar för att leveranserna håller hög kvalitet och har ett öga för detaljer.
Som person är du strukturerad, noggrann och tar gärna ägandeskap för ditt arbete. Rollen ställer krav på att du är kommunikativ och pedagogisk, med förmågan att anpassa ditt sätt att förklara och skapa förståelse i olika situationer. Du uppskattar att vara en del av ett team, delar gärna med dig av din kunskap och är alltid beredd att stötta andra.
För att trivas hos oss är det viktigt att du tycker om att kombinera din lönekompetens med administration, service och koordinering. Du har vana av att arbeta mot lönebyrå och ser värdet i att vara en central kontaktpunkt som får processerna att fungera smidigt.
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i lönesystemet Flex HRM, har kunskap om kollektivavtal (retail eller apotek) och tidigare har hanterat löner kopplade till kollektivavtalsregler.
När du blir en av oss
Som konsult hos oss lovar vi den bästa tiden i din karriär. Du kommer från dag ett att komma in i ett sammanhang som ger dig en snabb utveckling i karriären, samtidigt som du får vara med och påverka framtidens arbetsplatser. Välkommen till en värld full av möjligheter! Läs mer om livet som konsult vi oss här!
Nyfiken på att veta mer?
Du får gärna kontakta oss om du har frågor om rollen eller undrar hur processen ser ut framöver. Vi som arbetar med detta uppdrag är Talent Acquisition Specialist Gabriella Olaison (gabriella.olaison@wise.se
) och Konsultchef Ida Asmar (ida.asmar@wise.se
).
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering som metod. Det gör vi i vår strävan efter en mer potentialbaserad matchning. Vi ser därför gärna sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter, eftersom vi vet att en bredare mångfald i bakgrund, erfarenhet och synsätt berikar var och en av oss och gör oss bättre och smartare som organisation med ledstjärnorna nyfiken - modig - proffsig.
Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
