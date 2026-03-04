Lönekonsulter till energibranschen i Stockholm!
Sway Sourcing Sweden AB / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2026-03-04
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Lidingö
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi söker nu flera Senior Payroll Specialists som vill bidra med sin expertis i en organisation i stark utveckling. Uppdraget passar dig som är en erfaren lönekonsult och vill arbeta i en verksamhet där kvalitet, struktur och utveckling av löneprocesser står högt på agendan.
Du kommer att bli en viktig del av lönefunktionen och bidra till att säkerställa stabila leveranser, hög kvalitet i lönehanteringen samt stöd till verksamheten i takt med att organisationen genomför en omfattande digitaliseringsresa inom HR och lön.
Detta är ett uppdrag där din erfarenhet och ditt omdöme värderas högt - och där du får möjlighet att kombinera operativ leverans med utvecklingsarbete.
Om rollen
Som Senior Payroll Specialist ansvarar du för att självständigt driva och säkerställa en korrekt och effektiv lönehantering genom hela löneprocessen. Rollen innebär nära samarbete med verksamheten där du fungerar som expertstöd till chefer och medarbetare i lönerelaterade frågor.
Utöver den löpande löneadministrationen kommer du även att bidra till kvalitetssäkring, förbättringsarbete och digital utveckling inom HR- och löneprocesser.
Ansvarsområden
I uppdraget ingår bland annat att:
Självständigt hantera hela löneprocessen, inklusive registrering och bearbetning av löneunderlag
Säkerställa kvalitet i tidrapportering och löneunderlag
Hantera och attestera reseräkningar
Utföra kontering av fakturor kopplade till löneadministration
Utfärda olika typer av intyg och rekvisitioner
Administrera förmåner såsom exempelvis förmånsbilar och löneväxling
Ge kvalificerat stöd och rådgivning till chefer och medarbetare
Säkerställa att lönehanteringen följer gällande lagstiftning, kollektivavtal och interna riktlinjer
Bidra till förbättringsinitiativ och digitaliseringsarbete inom HR och lönPubliceringsdatum2026-03-04Profil
Vi söker dig som arbetat några år som lönekonsult med hög integritet och ett strukturerat arbetssätt. Du är trygg i din kompetens, arbetar självständigt och har en god förmåga att skapa förtroende i dialog med verksamheten.
Du har en naturlig känsla för kvalitet och detaljer, samtidigt som du förstår hur löneprocessen bidrar till helheten i organisationens HR-arbete.Kvalifikationer
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av kvalificerad löneadministration Gedigen erfarenhet av hela löneprocessen, inklusive tidrapportering, löneberäkning, rapportering till myndigheter och hantering av förmåner Eftergymnasial utbildning inom löneadministration, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet Minst 3 års erfarenhet av verksamhetsstöd, exempelvis rådgivning till chefer och medarbetare Erfarenhet av arbete i lönesystem (meriterande om du behärskar Agresso) Flytande svenska i tal och skrift.
Övrig information
Placering: Stockholm, Sundbyberg Hybridarbete: Upp till 50 % distans Uppdragsperiod: Maj 2026 - April 2027 Möjlighet till förlängning: upp till 12 månader
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.
#boost Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7331874-1874604". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9777952