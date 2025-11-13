Lönekonsult till Uppsala kommuns löneenhet
2025-11-13
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Löneenheten står inför en spännande framtid när Uppsala kommun upphandlar lönesystem och inför schema/bemanningssystem under 2026. Vi söker nu lönekonsulter som vill vara med på vår utvecklingsresa med fortsatt fokus på utveckling och digitalisering av löneprocesserna. Har du erfarenhet av lönearbete i stora organisationer och vill arbeta i en stabil och hållbar lönefunktion? Då kan det här vara rätt jobb för dig!
Som en del i lönefunktionen för Sveriges fjärde största kommun får du möjlighet att arbeta med ständigt förbättringsarbete och samtidigt göra skillnad för andra i en hållbar miljö. Vår kultur genomsyras av våra värderingar: göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.
Löneenheten är en engagerad grupp lönekonsulter och specialister som ger råd och vägledning i olika lönefrågor till våra chefer inom kommunens alla verksamheter. Vi stödjer chefer och externa intressenter i alla förekommande löneadministrativa frågor. Löneenheten ingår i hr-avdelningen som tillhör Kommunledningskontoret och du kommer att få cirka 30 serviceinriktade kollegor som tillsammans bidrar till att vi betalar ut rätt lön till Uppsala kommuns 20 000 medarbetare varje månad.
Vi söker nu flera lönekonsulter till både tillsvidare- och tidsbegränsade anställningar.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som lönekonsult blir du en del av Löneenheten som ansvarar för att löner och arvoden betalas ut varje månad. Du medverkar i hela löneprocessen med tillhörande aktiviteter och vidtar de åtgärder som krävs för att följa gällande lagar, kollektivavtal, regelverk och offentlighetsprincipen. En stor del av arbetet är att ge professionellt och verksamhetsinriktat stöd till våra chefer inom löneprocessernas olika områden, vilket kan ske i form av support, telefon, mail eller olika utbildningsinsatser. Vi är det expertcenter som kollegor i organisationen vänder sig till i frågor som är relaterade till lön och användarstöd i de stödsystem som används. Vi har mycket kontakt med myndigheter och andra intressenter, och du medverkar i utredning i ärenden relaterat till dessa. Tillsammans med dina närmsta kollegor inom våra specialistområden, driver ni gemensamt utveckling, med fokus på att förenkla för våra chefer och kvalitetssäkra arbetssätt inom lönearbetet. Utöver det löpande kan du delta i projekt som relateras till verksamheten, och till processförbättrande arbeten och aktiviteter inom hr-området.
Vi söker dig som har examen inom löneområdet från YH/KY-utbildning eller motsvarande. Vi ser att du är en mycket van användare av Office 365, i synnerhet Excel. Arbetet kräver att du har mycket god förmåga att kommunicera på svenska i både i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har gedigen erfarenhet av arbete inom löneområdet från en personalintensiv verksamhet i stora organisationer. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete inom service, antingen i direkta kundmöten, eller i en stödfunktion. Har du erfarenhet av löne- och/eller schema-/bemanningssystem inom den offentliga sektorn ses det som meriterande.
Som person är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är kommunikativ och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Vidare är du serviceinriktad, lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Jobbet passar dig som planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor samt tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Sist men inte minst samarbetar och relaterar du till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Olle Bergström, enhetschef, 018-727 32 66.
Fackliga företrädare: Akavia, Jonny Eliasson, 018-727 22 12Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
