Lönekonsult till Skellefteåkontoret.
2026-04-24
RevisorCompaniet är ett tjänsteföretag som med erfarenhet och kompetens hjälper våra kunder med rådgivning, redovisning och revision.
Företaget bildades 2002 och finns idag i Skellefteå, Malå, Stockholm, Sorsele, Arjeplog, Lycksele, Bureå, Hemavan och Storuman. Vi är tillsammans 37 anställda på dessa orter, flera av oss med lång erfarenhet inom branschen.
Vi vill hjälpa företagsamma människor att förverkliga sina drömmar! Vi erbjuder därför tjänster av hög kvalitet nära kunden såsom rådgivning, redovisning och revision. Våra kunder är verksamma inom de flesta branscher och består huvudsakligen av ägarledda företag. Vi arbetar med moderna och effektiva hjälpmedel för att kunna göra högkvalitativa jobb till konkurrenskraftigt pris.
RevisorCompaniet en byrå med stark lokal förankring och personligt engagemang. Företaget är medlem i ecovis som är ett internationellt nätverk och flera av våra medarbetare är auktoriserade via FAR.
Lönekonsult till Skellefteåkontoret
Nu söker vi dig som vill arbeta som lönekonsult med några av våra spännande kundföretag.Publiceringsdatum2026-04-24Arbetsuppgifter
Dina främsta arbetsuppgifter kommer vara att hjälpa våra kunder att hantera deras lönefunktion efter kundens förutsättningar och behov. Du ansvarar för löneprocessen för kunden, från insamling av underlag till färdiga löneutbetalningar och rapportering till myndigheter. Du kommer hantera löner för olika typer av företag, svenska och internationella företag. I rollen ingår även att hantera rapportering till bla Myndigheter och Fora m fl. Viss rådgivning ingår som att agera bollplank för kundens löne- och personalfrågor. Kunderna kommer vara både lokala och internationella. Vi arbetar till stor med ett digitalt arbetssätt.
Beroende på din bakgrund och dina erfarenheter kommer det även finnas möjlighet till andra arbetsuppgifter enligt dina önskemål.Kvalifikationer
• Vi söker dig med erfarenhet av lönearbete och erfarenhet av olika löneavtal
• Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbetsrättsliga frågor
• Vi ser gärna att du har eftergymnasial utbildning inom löneadministration, HR- eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Vi söker dig som kan och vågar ta eget ansvar och är van att arbeta självständigt
• Vi ser helst att du pratar och skriver svenska och engelska obehindrat
• Vi värdesätter ett lösningsorienterat och affärsmässigt förhållningssätt, och ser gärna att du är utåtriktad, engagerad och nyfiken på att utvecklas i din roll.
• Rollen innebär många kontakter med både kunder och kollegor, vilket ställer höga krav på god kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande.
Vi erbjuder
• 37,5 timmars arbetsvecka i genomsnitt under året
• Flexibla arbetstider
• Möjlighet till årlig bonus
• Löpande utbildning och aktiviteter för personalen
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att periodvis arbeta vid våra andra kontor
Anställningsvillkor
• Tillträde enligt överenskommelse
• Heltid i första hand
• Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning Övrig information
Om du har frågor gällande tjänsten, kontakta oss på jobb@revisorcompaniet.se
.
Sista ansökningsdag 260816
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, urval och intervjuer sker löpande.
Skicka in din ansökan idag till jobb@revisorcompaniet.se
Märk den med "Lönekonsult" Så ansöker du
E-post: jobb@revisorcompaniet.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Revisorcompaniet Hfm AB
931 22 SKELLEFTEÅ
