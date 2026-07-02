Lönekonsult till Löneservice, Örnsköldsvik
Region Västernorrland / Ekonomiassistentjobb / Örnsköldsvik Visa alla ekonomiassistentjobb i Örnsköldsvik
2026-07-02
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Löneservice består av 13 lönekonsulter som jobbar i team kring alla registreringar och kontroller som görs för att rätt lön ska betalas ut till alla medarbetare inom Region Västernorrland. Vi jobbar hela tiden med att utveckla och förbättra våra löneprocesser för att ge bästa möjliga stöd och service till verksamheten.
Vi har ljusa och trevliga lokaler i Örnsköldsvik i en byggnad som heter Skeppet, bakom sjukhuset. Till Löneservice söker vi en lönekonsult med placeringsort Örnsköldsvik. Tjänsten avser ett vikariat på heltid, med tillträde 2026-09-01 till och med 2027-08-31.Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Som lönekonsult i Region Västernorrland har du en viktig roll! Du kommer att ha nära kontakt med chefer inom ditt ansvarsområde bestående av ett antal verksamheter och stötta dem i arbetet med löneregistrering och frågor som rör löneområdet. Du ingår i löneservice telefonsupport för medarbetare och svarar på frågor.
Andra arbetsuppgifter som du kommer att utföra är:
Kontroller av uppgifter i lönesystemet
Rättningar i lönesystem
Kontroller av inskickade underlag
Registrering av manuella underlag
Stöd och support till medarbetare inom regionen.
Utbildning/stöd till nya chefer
Delta i olika arbetsgrupper för utveckling av verksamhet
Utfärda olika intyg gällande lön och anställning
Du får introduktion av ordinarie lönekonsult där du succesivt får ta över arbetsuppgifter och lära dig lönesystemet och rutiner i det dagliga lönearbetet.
KvalifikationerVi söker dig somHar en fullgod gymnasieutbildning
Har god datorvana och goda kunskaper i Word och Excel
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om duÄr utbildad lönespecialist, ekonom eller har annan likvärdig utbildning
Har erfarenhet av lönearbete eller ekonomiarbete
Har erfarenhet av att arbeta med personalsystemet Heroma eller annat lönesystem
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSjälvgående
Serviceinriktad
Kvalitetsmedveten
Samarbetsförmåga
För att trivas i rollen krävs förmåga att arbeta under viss press och att prioritera sina arbetsuppgifter. Detta eftersom man inför varje löneutbetalning arbetar mot en deadline. Vi ser att du som söker också har ett metodiskt arbetssätt. Du utför ditt arbete självständigt och bidrar med idéer och förbättringsförslag för verksamhetsutveckling.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80:2026:178". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Regionledningsförvaltningen Kontakt
Rekryterande chef
Eva Sjölund eva.sjolund1@rvn.se +46660292673 Jobbnummer
9988922