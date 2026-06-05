Lönekonsult till Löneenheten
Växjö kommun, Kommunledningsförvaltningen / Ekonomiassistentjobb / Växjö Visa alla ekonomiassistentjobb i Växjö
2026-06-05
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Vi söker en lönekonsult till Löneenheten, som vill vara med och bidra till att utveckla vår löneprocess. Löneenheten ingår i HR-avdelningen på Kommunledningsförvaltningen och ansvarar för den koncernövergripande lönehanteringen, tjänstepensioner, avtalsförsäkringar, personal- och lönestatistik samt systemförvaltning inom HR-området. Idag arbetar 23 personer på Löneenheten med att ge stöd och god service till chefer och medarbetare i Växjö kommunkoncern.
Som lönekonsult behandlar du ärenden från ärendehanteringssystemet och utför kontroller, bearbetningar och registreringar i våra verksamhetssystem. Du arbetar även med stödjande och konsultativa insatser främst till chefer och handläggare. Du kommer även att bidra med dina kunskaper i vår telefonsupport till förvaltningar, bolag och myndigheter samt arbeta operativt med lönearbetet. Många av våra processer är digitaliserade och under ständig utveckling. Idag använder vi oss av systemen Visma Personec P, Time Care Planering och Pool samt Microweb.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial examen med inriktning mot lön eller kvalifikationer som kan prövas likvärdiga. Vi ser också att du har erfarenhet från det löneadministrativa området inom en större organisation. Om du har kunskap inom lagar och avtal som reglerar den kommunala sektorn är det en fördel. Eftersom arbetet innebär kontakter inom många olika områden, behöver du kunna uttrycka dig väl både i tal och skrift.
Som person är du noggrann, systematisk och kvalitetsmedveten. Du är serviceinriktad och har en god empatisk förmåga. Du kan lätt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och IT-system. I rollen som lönekonsult är det viktigt att vara strukturerad och kunna prioritera sin dag rätt, då arbetet delvis är styrt efter bestämda tidpunkter. Arbetet är teambaserat och du kommer att ingå i en arbetsgrupp med 16 lönekonsulter, där du bidrar positivt till gruppens arbetsklimat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och erfarenhet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Växjö kommun erbjuder en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KLF 14/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Lönechef
Cecilia Karlsson 0470-437 32 Jobbnummer
9950164