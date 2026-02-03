Lönekonsult till Löne- och personalservice
2026-02-03
Om arbetsplatsen
Gemensam administrativ service har som uppdrag att leverera administrativa tjänster inom områdena ekonomi, PA/lön, Växel, Teleservice och Servicedesk, Scanning och Huvudreceptioner.
Vårt arbete präglas av kundfokus och kvalitet och ska aktivt och i dialog med kunderna arbeta med att följa upp och utveckla våra tjänster. Genom spetskompetens i kombination med effektivitet och service är GAS ett stöd till förvaltningarna inom Region Halland.
Löne- och personalservice hanterar anställningar och löner för hela Region Halland och antalet löner uppgår till ca 10 000 varje månad.Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Hos oss kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter bestå av att:
- Registrera och kvalitetssäkra uppgifter i vårt personal- och löneadministrativa system utifrån underlag från personalansvariga chefer och chefsstöd
- Samarbeta med och stödja arbetsledare i anställnings- och lönefrågor
- Utföra bevakningar och rimlighetsbedömningar av löneutbetalningar
- Skriva intyg och lämna upplysningar till olika myndigheter
- Bemanna vår telefonsupport
Gemensamt för samtliga medarbetare vid Gemensam administrativ service är att medverka i det systematiska förbättringsarbetet av arbetssätt och rutiner.Kvalifikationer
Du har en för arbetet lämplig utbildning, exempelvis YH-utbildning inom löne-/personaladministration och/eller några års erfarenhet. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och är väl förtrogen med MS Office. Erfarenhet av personalsystemet Personec, goda kunskaper kring schemaläggning samt kännedom om arbetsrättsliga lagar, avtal, ekonomi- och skattefrågor är meriterande.
Som person är du engagerad, strukturerad, noggrann, har god samarbetsförmåga, en väl utvecklad servicekänsla samt är öppen för förändringar. Då arbetet periodvis är intensivt krävs en flexibilitet i hanteringen av arbetsuppgifter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att du kan komma att bli kallad till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare
Vi är en rökfri arbetsplats.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/133". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Regionservice Kontakt
Anne Sjölin, Avdelningschef 0729-852525 Jobbnummer
9718944