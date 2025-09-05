Lönekonsult till Aspia, Stockholm/Uppsala
Aspia AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aspia AB i Stockholm
, Uppsala
, Eskilstuna
, Västerås
, Arboga
eller i hela Sverige
Drivs du av att ge service och vill arbeta med löner i ett stöttande och härligt team? Då kan du vara vår nästa lönekonsult! Vi söker dig som motiveras av att bygga långsiktiga kundrelationer och leverera professionellt och kvalitativt lönearbete. Hos Aspia får du en utvecklande konsultroll där du breddar din kompetens inom lön - och får stort ansvar att själv leda och forma ditt arbete.
Din roll
Som lönekonsult hos oss ansvarar du för ett antal små och medelstora kunder inom olika branscher. Du hanterar hela löneprocessen och är nyfiken på att sätta dig in i nya områden för att skapa bästa möjliga tjänst för våra kunder.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
- Löpande lönehantering
- Kontakt med kundföretag i mer komplexa lönefrågor
- Hantering av tid- och resefiler från försystem
- Kvalitetssäkring av löneprocessen
- Kundansvar och relationsbyggandePubliceringsdatum2025-09-05Profil
Vi söker lönekonsulter med några års erfarenhet som vill växa tillsammans med oss. Du har:
- Relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet inom lön
- Minst ett par års erfarenhet av lönearbete och god förståelse för hela löneprocessen
- Erfarenhet av att tolka lagar och avtal
- Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Vidare ser vi gärna att du tidigare har arbetat i en servicenära roll och att du trivs när du får arbeta nära både kunder och kollegor. Du bör också ha ett intresse för marknaden och öga för nya affärsmöjligheter. Du har kunskap inom Office-paketet och det är meriterande om du har erfarenhet av olika lönesystem.
Du erbjuds
Vårt mål på Aspia är att ge dig som medarbetare den bästa tiden i din karriär och vi är måna om balansen mellan arbete och privatliv. Hos oss får du arbeta med frihet under ansvar och flexibel arbetstid, kollektivavtal och bra förmåner. Vi tycker att det är viktigt att du känner dig stimulerad i din roll och arbetar därför strukturerat med medarbetarsamtal där du sätter mål och planer för din utveckling. Sist, men inte minst, får du ett härligt gäng kollegor med bred kompetens i ett socialt arbetsklimat!
Praktiskt om tjänsten
- Ort: Stockholm eller Uppsala och goda förutsättningar för hybridarbete
- Omfattning: Heltid
- Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Låter det som en intressant tjänst för dig? Då ser vi fram emot din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om du har frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Emma Johnsson. Har frågor gällande rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterare Josefina Hägglund.
Vi arbetar kompetensbaserat genom hela vår rekryteringsprocess och gör en objektiv och samlad bedömning av din kompetens, erfarenhet och potential att växa i rollen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Aspia är branschledande inom redovisning, lön, skatt och affärsrelaterad rådgivning. Aspia Sverige ingår i Aspia Group, tillsammans med varumärkena Accountor och Skeppsbron Skatt. Tillsammans är vi inom Aspia Group över 3100 medarbetare på fler än 160 kontor i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Nederländerna och Ukraina.
Aspia är det självklara valet både för dig som söker ditt första jobb och för erfarna experter som vill ta nästa steg i karriären. Hos oss får idéer och individer växa i en inkluderande, rolig och kreativ miljö och det är på Aspia vi vill att du ska ha den bästa tiden i din karriär! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aspia AB
(org.nr 559137-8350), https://aspia.se/ Arbetsplats
Aspia Jobbnummer
9494832