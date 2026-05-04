Lönekonsult Östersund
2026-05-04
Avdelningen för tjänsteleverans lönetjänster har enheter på orterna Östersund, Gävle, Eskilstuna, Norrköping, Göteborg och Malmö. Denna tjänst tillhör Östersund där det finns två löneenheter med sammanlagt 46 lönekonsulter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som lönekonsult arbetar du med löneadministration och hantering av frågor från kund, besvarande av ärenden från arbetstagare och chefer i frågor rörande lagar, avtal och författningar. Vårt arbetssätt är teambaserat och fordrar att du uppskattar att arbeta i grupp mot gemensamma mål
Du kommer att ha kontakt med chefer, medarbetare och personalfunktioner hos kundmyndigheterna samt andra myndigheter och externa parter. Du kommer exempelvis att hantera runt 500-1000 löner per månad för flera olika myndigheter. Publiceringsdatum2026-05-04Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Yrkeshögskoleexamen som lönespecialist eller minst två års arbetslivserfarenhet inom löneområdet där lönehandläggning har varit den huvudsakliga arbetsuppgiften de senaste två åren
Vidare ska du ha följande förmågor:
Att skapa struktur i ditt arbete
Att säkerställa kvalitet och leverans
Att kommunicera väl på svenska i tal och skrift
Att ge god service
Att engagera och driva arbetet framåt
Att självständigt ta ansvar för dina arbetsuppgifter
Att ha förmåga att kunna samarbeta och bidra positivt till arbetsgruppens arbetsklimat
Dessutom är det meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med löneadministration inom offentlig förvaltning
Arbetat med lönesystemet Primula
Erfarenhet och tillämpning av lagar och avtal inom löneområdetÖvrig information
Anställningen är 100% och tillsvidare.
Vi tillämpar vanligtvis sex månaders provanställning
Anställningen är placerad i Östersund.
Denna anställning kräver godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. Som anställd kan du även komma att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov.
Välkommen med din ansökan innehållande CV samt personligt brev senast 17 maj, 2026.
Vi planerar att påbörja intervjuer under vecka 21.
För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår kan vi inte göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Statens servicecenter Vi erbjuder dig en arbetsplats där du får bidra med din kompetens i tjänster som ligger nära medborgare och myndigheter. Statens servicecenter har i uppdrag att göra staten mer tillgänglig och effektiv. Det gör vi genom att leverera administrativa tjänster inom lön, redovisning och e-handel till andra myndigheter. På våra servicekontor ger vi privatpersoner och företag stöd och vägledning i ärenden gällande ett flertal myndigheter.Som medarbetare hos oss har du bland annat möjlighet till kompetensutveckling, karriärutveckling, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme varje vecka. Vår verksamhet bedrivs med en tillitsbaserad kultur där alla medarbetare förväntas använda sin potential på bästa sätt, ta ansvar för sitt bidrag till helheten samt bidra positivt till verksamhetens utveckling. Som statlig myndighet delar vi tillsammans med hela statsförvaltningen en gemensam värdegrund, den statliga värdegrunden. Det innebär att vi följer sex principer för att leva upp till god förvaltning som är demokratisk, rättssäker, fri från korruption och effektiv. Läs gärna mer om oss https://www.statenssc.se/om-statens-servicecenter/jobba-hos-ossVår
verksamhet finns i hela landet. Huvudkontoret finns i Gävle. Vi är också en beredskapsmyndighet inom sektorn ekonomisk säkerhet. Tillsammans är vi 1 500 medarbetare. Statens servicecenter verkar för en diskrimineringsfri arbetsplats med ökad mångfald och jämställdhet. Vi har gjort medieval för våra annonser och undanber kontakter från medie- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
