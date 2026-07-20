Lönekonsult
Lönestugan AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-07-20
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Om oss – Lönestugan AB
Lönestugan AB är ett bolag som grundades 2024 och som nu befinner sig i en spännande tillväxtfas. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden tillsammans med oss. Vill du arbeta i ett bolag där din kompetens verkligen gör skillnad då kan Lönestugan AB vara rätt plats för dig.
Vi är ett litet, personligt bolag med stora ambitioner. Hos oss står relationer, förtroende och kvalitet i centrum, både gentemot våra kunder, samarbetspartners och varandra. Vi tror på ett nära samarbete, korta beslutsvägar och en arbetsmiljö där idéer uppmuntras och där du som medarbetare får möjlighet att påverka på riktigt.
Lönekonsult
Vi söker en erfaren och engagerad lönekonsult som vill arbeta nära våra kunder och skapa effektiva, trygga och kvalitativa löneprocesser.
I rollen arbetar du med löneadministration, rådgivning och systemstöd, där du säkerställer att löner hanteras korrekt och enligt gällande regelverk. Du samarbetar nära både kunder, samarbetspartners och kollegor i en roll där kvalitet, service och långsiktiga relationer står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Självständigt arbeta med löneprocesser från start till mål
Säkerställa korrekt hantering av lagar, avtal och regelverk
Arbeta i lönesystemet Agda PS
Bidra till förbättring och effektivisering av löneprocesser
Rapporterar till olika myndigheter
Vi söker dig som
Har minst 3 års erfarenhet av arbete med lön
Har erfarenhet av Agda PS
Har god kunskap inom löneadministration och lönelagstiftning
Är strukturerad, noggrann, ansvarstagande och självgående
Har en stark servicekänsla och trivs i en rådgivande roll
Har god kommunikativ förmåga
Har enkelt att samarbeta med andra och har en teamkänsla
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av Agda PS lönesystem
Erfarenhet av konsultroll eller kundnära arbete
Placeringsort
Vi befinner oss i Stockholm men arbetar helt hemifrån.
Anställningen
Anställningen är från den 1 oktober eller enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
E-post: info@lonestugan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lönestugan AB
(org.nr 559490-3592) Jobbnummer
10007763